بعد 46 عاما.. العقوري يطالب بمحاسبة المسؤولين عن الشنق الجماعي واعتقالات الطلبة في أحداث 7 أبريل

القاهرة - بوابة الوسط

دعا عضو مجلس النواب يوسف العقوري، إلى «محاسبة المتورطين» في واقعة الشنق الجماعي التي أعدم فيها نظام القذافي في أبريل العام 1977 عددا من المواطنين الليبيين، بذريعة ممارستهم نشاطات معارضة للنظام واكبتها مداهمات للجامعات الليبية من قبل أجهزة الأمن وعناصر اللجان الثورية، وحملة اعتقالات استهدفت عديد الطلبة، قبل شنقهم على منصات نصبت في حرم الجامعات لهذا الغرض.

وأكد العقوري بمناسبة الذكرى الـ46 للشنق الجماعي أن «تلك الأحداث الرهيبة ستظل دائما في ذاكرة الشعب الليبي كشاهد على جرائم النظام السابق». وأعاد العقوري الحديث عن هذه الأحداث، قائلا: إن «النظام السابق بدأ حملة قمع واسعة وغير مسبوقة ضد طلاب جامعتي بنغازي وطرابلس والمواطنين الليبيين بالخارج بدعوى عداء الثورة في ذلك الوقت»، وفق تصريح نقله الناطق الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق.

تهديد القذافي

وفي خطاب له يوم 7 أبريل 1976، هدد العقيد معمر القذافي الطلاب قائلا: «الذين كانوا يشوّهون الجامعة، ويكتبون عليها من الداخل عبارات تشين الجامعة، فهؤلاء من أعداء الثورة وتجب تصفيتهم. أنا بدأت المعركة والله العظيم ولن أتراجع حتّى ينزف الدم ويجري في الشوارع مع أعداء الثورة».

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واستهدفت تلك الحملة إسكات أصوات طلاب وطالبات الجامعات الذين كانوا يطالبون بحقوقهم الطلابية المشروعة والمتعارف عليها، كما استهدفت الحملة جميع الأصوات الوطنية المعارضة للممارسات الإجرامية للنظام السابق بحق الشعب الليبي، وفق عضو مجلس النواب. وأشار العقوري إلى أن «المجموعات الإجرامية استخدمت بتعليمات من النظام أبشع أساليب القتل والتعذيب والإذلال، ونصبت المشانق في مدرجات الجامعات، ونظمت محاكم خارج القانون، وأعلن النظام بذلك دخول ليبيا في حقبة من العنف والدم وغياب القانون». وأعاد التذكير بوقوع «عشرات من الضحايا الذين تمت تصفيتهم خارج نطاق القانون والمئات الذين جرى سجنهم في أبشع الظروف، وتصفية المعارضين الليبيين بالخارج في حملة أثرت على صورة ليبيا دوليا».