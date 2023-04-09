ارتفاع اليورو وانخفاض الإسترليني مقابل الدينار في السوق الرسمية

تباينت أسعار أبرز العملات الدولية المتداولة في السوق الرسمية مقابل الدينار، اليوم الأحد، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي.
واستقر متوسط سعر الدولار عند مستوى 4.76 دينار الذي سجله في ختام الأسبوع الماضي، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي. في حين ارتفع سعر اليورو إلى 5.20 دينار مقابل 5.19 دينار الخميس، وانخفض الجنيه الإسترليني إلى 5.92 دينار مقابل 5.93 دينار.
أسعار العملات العربية مقابل الدينار الليبي
وعلى صعيد العملات العربية، هبط سعر الريال السعودي إلى 1.26 دينار مقابل 1.27 دينار الخميس، وثبت سعر الدينار التونسي عند 1.56 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.29 دينار. ولم يطرأ تغيير على سعر اليوان الصيني الذي سجل 0.69 دينار، وسعر الليرة التركية الذي سجل 0.24 دينار.
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