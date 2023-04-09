ارتفاع اليورو وانخفاض الإسترليني مقابل الدينار في السوق الرسمية

القاهرة - بوابة الوسط

تباينت أسعار أبرز العملات الدولية المتداولة في السوق الرسمية مقابل الدينار، اليوم الأحد، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي.

واستقر متوسط سعر الدولار عند مستوى 4.76 دينار الذي سجله في ختام الأسبوع الماضي، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي. في حين ارتفع سعر اليورو إلى 5.20 دينار مقابل 5.19 دينار الخميس، وانخفض الجنيه الإسترليني إلى 5.92 دينار مقابل 5.93 دينار.