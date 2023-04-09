6 قرارات خلال اجتماع حكومة الوحدة في مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط

أصدرت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، السبت، ستة قرارات في ختام اجتماعها الرابع لعام 2023 المنعقد في مدينة مصراتة بحضور رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، ورئاسة رئيس الحكومة، عبدالحميد الدبيبة.

وشملت القرارات «الموافقة على تخصيص معسكر المعاشير الكائن بمنطقة سوق الجمعة لصالح هيئة رعاية أسر الشهداء والمفقودين، والموافقة على تعيين المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية ليكون الجهة الرسمية الوحيدة المانحة لشهادة الحلال في ليبيا»، على ما أعلن الناطق باسم حكومة الوحدة، محمد حمودة، خلال مؤتمر صحفي.

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وقال حمودة إن الحكومة وافقت كذلك على إصدار قرار بنزع ملكية للمنفعة العامة؛ لتنفيذ مشروع الطريق السريع «رأس اجدير - امساعد»، واعتمدت محضر الاجتماع الثالث للمجلس الأعلى للطاقة، وكذلك مقترح الهيئة العامة للمعلومات باصدار وثيقتي «سياسة الحوكمة- الدليل الوطني للبيانات الحكومية».

إضافة إلى موافقة حكومة الوحدة الوطنية الموقتة على مقترح مصلحة أملاك الدولة - مصراتة بشأن العقار المنزوع ملكيته لصالح الشركة الليبية للحديد والصلب والمخصص لإنشاء مجمع الحديد والصلب.