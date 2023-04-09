القيب: أكثر من 218 ألفا استفادوا من منحة الطلاب

القاهرة - بوابة الوسط

بلغ إجمالي عدد المستفيدين من منحة الطلاب الجامعية نحو 218 ألفا و475 طالبا وطالبة جرى إصدار بطاقات مصرفية مسبوقة الدفع لهم من مصرف الجمهورية على ثلاث دفعات، وفق ما أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عمران القيب.

وقال القيب خلال كلمته باجتماع مجلس الوزراء الرابع لعام 2023 المنعقد في مدينة مصراتة، السبت، إن مصرف الجمهورية أصدر 11 ألفا و989 بطاقة كدفعة أولى، و140 ألفا و788 كدفعة ثانية، ثم 65 ألفا و698 كدفعة ثالثة.

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وأقر وزير التعليم العالي بوجود تأخير في صرف المنحة لعدة عوامل أبرزها عدم دقة البيانات المدرجة من الطلاب في المنظومة الإلكترونية الموحدة، لافتا إلى التنسيق مع الهيئة العامة للمعلومات بشأن ربط المنظومة الإلكترونية بمنظومة الرقم الوطني.

وفي ذات السياق، أشار الوزير إلى إحالة بيانات 188 ألفا و714 طالبا وطالبة إلى إدارة قاعدة البيانات بالهيئة العامة للمعلومات حيث تبين وجود 4269 اسم من الأرقام الوطنية غير المسجلة، و104 آلاف و361 من أرقام الهواتف غير المتصلة أو المتطابقة مع الرقم الوطني.