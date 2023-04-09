نورلاند: اجتماع بنغازي يؤكد التزام القادة العسكريين والأمنيين بسيادة ليبيا واستقرارها

القاهرة - بوابة الوسط

أشاد المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا السفير، ريتشارد نورلاند، السبت، بالقادة العسكريين والأمنيين الذين التقوا في بنغازي، معتبرا أن ذلك يؤكد «التزامهم بسيادة ليبيا، واستقرارها السياسي من خلال الانتخابات، ومغادرة المقاتلين والقوات الأجنية والمرتزقة».

جاء ذلك خلال لقاء نورلاند مع الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي. وأشاد المبعوث الأميركي خلال اللقاء، بجهود المبعوث الأممي في «تعزيز التوافق الوطني حول الانتخابات في ليبيا»، وفق تغريدة نشرتها السفارة الأميركية لدى ليبيا على حسابها بموقع «تويتر».

وانعقدت على مدى يومين بقصر المؤتمر بفندق الفضيل «جليانة» في مدينة بنغازي، اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» والقيادات العسكرية والأمنية والميدانية من شرق وغرب ليبيا، بحضور الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي.

- باتيلي يدعو القيادات الاجتماعية إلى دعم إجراء الانتخابات خلال 2023

- باتيلي يشيد بالقيادات الأمنية والعسكرية ويزور سبها خلال اليومين المقبلين

- باتيلي: اجتماع القيادات الأمنية والعسكرية في بنغازي رمز للوحدة والسيادة

- بحضور باتيلي.. انطلاق اجتماع القيادات العسكرية والأمنية من شرق وغرب ليبيا في بنغازي

- «5+5» تؤكد الاستعداد لدعم تأمين الانتخابات وتبادل المحتجزين بأسرع وقت

مخرجات اجتماع بنغازي

وخلص اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» والقيادات العسكرية والأمنية في بنغازي إلى التأكيد على «الاستعداد لتقديم أشكال الدعم كافة لتأمين الانتخابات بمراحلها كافة».

وحث المجتمعون في بيانهم الختامي، «على دعم جهود اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) ولجنة التواصل الليبية المنبثقة عنها في إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب»، كما توافقوا على «البدء في إجراءات عملية للبدء بمعالجة مشاكل النازحين والمهجرين والمفقودين وضمان العودة الآمنة لهم بالتنسيق بين الأجهزة الأمنية المعنية في مختلف مناطق ليبيا».

وأشار البيان أيضا إلى «تبادل المعلومات فيما يخص المحتجزين لدى الطرفين والبدء باتخاذ خطوات عملية لتبادل المحتجزين بأسرع وقت»، وعبر المجتمعون «عن تقديرهم لمبادرة القيادة العامة بالإفراج عن ستة من الموقوفين لديهم من أبناء المنطقة الغربية على قضايا أمنية».