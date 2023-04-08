المنفي والدبيبة في إفطار مع عدد من أهالي مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط

شارك رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة الإفطار مع عدد من الوزراء والأهالي بمدينة مصراتة اليوم السبت.

كما حضر الإفطار كلٍ من وزير الصحة المكلف رمضان بوجناح، ووزير الاقتصاد محمد الحويج، ووزير التعليم عمران القيب، وغيرهم من المسؤولين.

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رمضان الأخير للمنفي والدبيبة في السلطة الانتقالية؟

يأتي ذلك في وقت يفكر فيه كل من المنفي والدبيبة في بداية العد التنازلي لوجودهما في السلطة الانتقالية الموقتة، مع سعي حثيث للبعثة الأممية بقيادة المبعوث عبدالله باتيلي إلى إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية قبل نهاية العام الجاري.

جانب من حضور الإفطار بمصراتة، 8 أبريل 2023 (صورة من فيديو: منصة «حكومتنا»)

مصلون يؤدون صلاة المغرب قبل الإفطار بمصراتة، 8 أبريل 2023 (صورة من فيديو: منصة «حكومتنا»)