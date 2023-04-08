إخماد حريق في سوق جامع الصقع (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت هيئة السلامة الوطنية طرابلس، اليوم السبت، إخماد حريق في سوق جامع الصقع بالعاصمة طرابلس.

ونوهت الهيئة في بيان، إلى «إخماد الحريق في عدة محلات بتوفيق من الله وجهود رجال الإطفاء»، ولم يحدد البيان حجم الخسائر المادية جراء الحريق.

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حريق سابق بمقر «دار تايوتا»

في مارس الماضي، أعلنت الهيئة إخماد حريق اندلع بمقر «دار تايوتا» بمنطقة الجبس في العاصمة طرابلس. ولم ترد أي بيانات رسمية حينها عن وجود خسائر بشرية أو حجم الخسائر المادية.



من عملية إخماد حريق في سوق جامع الصقع بالعاصمة طرابلس، 8 أبريل 2022. (هيئة السلامة الوطنية)

من عملية إخماد حريق في سوق جامع الصقع بالعاصمة طرابلس، 8 أبريل 2022. (هيئة السلامة الوطنية)