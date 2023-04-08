نبيل عمار: تونس ليست عامل زعزعة للاستقرار في ليبيا

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني

قال وزير الخارجية التونسي نبيل عمار، إن موقف بلاده واضح من الأزمة الليبية، مضيفا «نحن مع كل ما يمكن أن يكون لصالح إنهاء الصراع».

وأشار نبيل عمار إلى التزام تونس بتسهيل الحوار بين الليبيين ولعب دور الوسيط بينهم، قائلا: «نحن دولة ميسرة للحوار، ولا نشكل أبدا عاملا مزعزعا للاستقرار، إذ لدي تواصل متكرر مع نظيرتي الليبية نجلاء المنقوش»، وفق ما ذكر لمجلة «ليدرز» التونسية في عددها لشهر أبريل الجاري.



وبخصوص رغبة تونس في أخذ زمام المبادرة بشأن الملف الليبي، أوضح أنه «عندما يحين الوقت سنتحمل مسؤولياتنا تجاه أي مبادرة مناسبة».

الوزير نبيل عمار بدأ مهامه في فبراير الماضي

وبدأ الوزير نبيل عمار مهامه في شهر فبراير الماضي كممثل للدبلوماسية التونسية بعد تنحية سابقه عثمان الجرندي من المنصب لأسباب مبهمة. والتقى وزير الخارجية التونسي بنظيرته في حكومة الوحدة المؤقتة نجلاء المنقوش لمناسبة مشاركتهما في أشغال مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري في القاهرة يوم 9 مارس.

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كما استقبل الأسبوع الماضي وزير الخارجية التونسي القائم بأعمال سفارة دولة ليبيا بتونس، مصطفى قدارة. وقالت وزارة الخارجية التونسية في بيان، إن قدارة قدم لعمار تهانيه بمناسبة تعيينه في منصبه الجديد. وشدد عمار على ضرورة الإعداد الجيد للاستحقاقات الثنائية القادمة وتفعيل الاتفاقيات الثنائية خدمة لمصالح البلدين، وجدّد وقوف تونس إلى جانب ليبيا ودعمها لكل الجهود الهادفة إلى إنجاح المسار السياسي بقيادة وملكية ليبية.