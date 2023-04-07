الزيداني يبحث مع مهراج مساهمة الشركات الفرنسية في مشروعات التنمية

القاهرة - بوابة الوسط

بحث وزير التخطيط في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الزيداني، مع سفير فرنسا لدى ليبيا مصطفى مهراج، عودة الشركات الفرنسية للمساهمة في تنفيذ مشروعات تنموية في مختلف القطاعات.

جاء ذلك خلال لقاء، أمس الخميس، بحضور مدير مكتب التعاون الفني ومستشار وزارة التخطيط لشؤون التنمية المحلية، حسب بيان وزارة التخطيط على صفحتها في موقع «فيسبوك».

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وتناول اللقاء أوجه التعاون الثنائي في العديد من المجالات، خصوصا التنمية الاقتصادية، وفي مجالات الطاقات المتجددة والمياه والنفط والاستفادة من الخبرات والتجارب الفرنسية الناجحة بما يحقق أهداف التنمية في ليبيا.