«المالية»: زيادة مرتبات 38 ألف موظف في أبريل

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت إدارة الميزانية بوزارة المالية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة زيادة مرتبات 38 ألفا و552 موظفا في شهر أبريل الجاري.

وأشارت الإدارة، في تنويه، اليوم الجمعة، إلى أن الزيادة جاء بترقيات أو تنفيذ جدول المرتبات الموحد، حسب ما جاء على صفحة الوزارة في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأمس الخميس، أعلنت وزارة المالية إحالة مرتبات شهر أبريل إلى مصرف ليبيا المركزي، لاستكمال إجراءات تسييلها إلى حسابات الجهات العامة.

13 مليار دينار للرواتب منذ بداية العام

كما أصدر المصرف المركزي بيانات أمس أظهرت صرف 13.1 مليار دينار للباب الأول (الرواتب) منذ بداية العام الجاري.

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وأشار المصرف إلى أن الإنفاق على الرواتب مثل 73% من إجمالي الإنفاق البالغ 18 مليارًا خلال الفترة نفسها.