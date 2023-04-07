تحذير من رياح قوية على ساحل بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية شرقية إلى شرقية نشطة إلى قوية، اليوم الجمعة، على ساحل بنغازي والساحل الممتد من زوارة إلى الخمس وغدا على ساحل سرت، تتراوح سرعتها بين 25 و30 عقدة.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت:

- السماء غائمة مع فرصة سقوط أمطار متفرقة، مساء اليوم، قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية.

- الرياح شمالية شرقية إلى شرقية تتراوح سرعتها بين 10 و20 عقدة تصل إلى 25 عقدة مساء اليوم على الساحل الممتد من زوارة إلى الخمس وغدا على الساحل الممتد من مصراتة إلى سرت.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و2.25 متر.

- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

- درجة حرارة سطح البحر 18 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة إلى متوسطة.

الساحل من الخليج إلى طبرق:

- السماء قليلة السحب تتكاثر غدا مع فرصة سقوط أمطار متفرقة.

- الرياح شمالية شرقية إلى بحرية، تتراوح سرعتها بين 10 و20 عقدة، وتصل إلى 25 و30 عقدة اليوم على ساحل بنغازي وغدا على الساحل الممتد من بنغازي إلى البريقة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و2.00 متر.

- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

- درجة حرارة سطح البحر 18 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة.