حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الجمعة 7 أبريل 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية طقسا باردا على مناطق الشمال، مع رياح نشطة على معظم البلاد، وهطول أمطار متفرقة مساء الجمعة على مناطق غرب ليبيا تكون جيدة على بعض المناطق تصحبها خلايا رعدية.

رأس اجدير حتى سرت- سهل الجفارة- جبل نفوسة:

- حالة السماء: غائمة مع فرصة لهطول أمطار مساء اليوم قد تصحبها خلايا رعدية ومتوقع أن تكون جيدة على أقصى الساحل الغربي والدواخل ما يتسبب في تراكم المياه في الأماكن المنخفضة وجريان بعض الأودية المحلية، مع ظهور ضباب الليلة على بعض مناطق جبل نفوسة.

- الرياح: شرقية نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار أحيانا.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 15 و20 درجة.

الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد:

- حالة السماء: غائمة جزئيا تتكاثر غدا على بعض المناطق يتخللها سقوط أمطار متفرقة.

- الرياح: شمالية شرقية نشطة السرعة.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 16 و22 درجة.

الجفرة- سبها- غات- غدامس- الحمادة:

- حالة السماء: غائمة جزئيا تتكاثر على غدامس والحمادة والجفرة مع احتمال سقوط أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا رعدية.

- الرياح: جنوبية غربية نشطة السرعة على القطرون وأقصى الجنوب، بينما تكون شرقية على باقي المناطق مثيرة للأتربة والرمال أحيانا.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 23 و27 درجة على غدامس، والحمادة والجفرة، وتكون بين 30 و35 درجة على أقصى الجنوب.