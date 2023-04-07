جريدة «الوسط»: نورلاند يستبق الجميع ويطرح شروط ما قبل الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

اللاعبون الدوليون الكبار الذين يهندسون عملية الانتخابات في ليبيا هذا العام، لا بد أنهم يبحثون كيفية تجاوز مطب إمكانية إشراف حكومتين متضاربتي المصالح على تنظيم هذه الانتخابات، وتحييد المرشحين الجدليين، والتخلص من وجود المرتزقة والمقاتلين الأجانب في البلاد.

ويطفو هذا الجدل على السطح مع إبداء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة رفضاً لتحوير وزاري يدمج حكومة غريمه المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا في سلطة تنفيذية واحدة، ما ينسف «البوادر الايجابية» التي لاحت في الأفق بداية شهر رمضان حين كان ممثلون من الجانبين ضمن اجتماعات في طرابلس مع قادة عسكريين وأمنيين من شرق ليبيا وغربها، ومما أكدوا عليه «دعم جهود إجراء انتخابات وتشكيل حكومة موحدة».

وخرج باشاغا هذا الأسبوع في مناسبتين ليرمي التهم على الدبيبة مفنداً معلومات بشأن لقاء بينهما ويكذب خبر التنحي عن منصبه، وقال في مؤتمر صحفي بمدينة سرت إنه «لن يكون هناك أي لقاء بينهما إلا في مقر رئاسة الحكومة بالعاصمة طرابلس، عند اقتناع الدبيبة بتسليم السلطة».

بوادر تشدد في موقف المبعوث الأميركي

وفي ظل تباين الرؤى حول إمكانية إجراء الانتخابات بوجود حكومتين، ظهر ما اعتبره البعض تغيّراً نحو التشدد في موقف المبعوث الأميركي الخاص لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، الذي دعا المبعوث الأممي عبدالله باتيلي إلى «التعامل مع أزمة الحكومتين بطريقة عملية، وبأكبر قدر من الشمولية» دون أن يوضح كيفية ذلك خلال مقابلة مع قناة «الحدث» السعودية، وهو الذي كان يحسب عليه تأييد استمرار الدبيبة في منصبه إلى غاية إجراء الانتخابات، وقال نورلاند دون أن يسميه «لا يمكن لمن يريد أن يترشح للانتخابات أن يكون جزءاً ممن يشرفون عليها».

وتبيّن تصريحات الدبلوماسي الأميركي بعد لقاءات إدارة بايدن المكثفة مع مختلف الفاعلين الليبيين تحفظاً على ترشح شخصيات جدلية للانتخابات، وبنبرة صريحة قال «لا نريد عملية انتخابية تزيد حالة عدم الاستقرار، ويجب الاتفاق على طريقة إدارتها»، علماً بأن الخلاف على ترشح سيف الإسلام القذافي والمشير خليفة حفتر والدبيبة كان من أسباب إعلان حالة «القوة القاهرة» وبموجبها تأجلت انتخابات 2021.

ومن غير المستبعد أن يستمر الخلاف بين أعضاء اللجنة المشتركة «6+6» حول تضمين مواد قانونية تشهر «فيتو» في وجه هذا الثلاثي، رغم إعلان المجلس الأعلى للدولة يوم الأربعاء، عقد اللجنة الممثلة له ولمجلس النواب المكلفة بإعداد مشروعات قوانين الاستفتاء والانتخابات اجتماعها التحضيري الأول في «أجواء إيجابية» بطرابلس، وعشية اللقاء رحبت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، بإنجاز المجلس الأعلى للدولة تعديل الإعلان الدستوري الـ13 وتشكيل لجنة «6+6».

لقاء حفتر وعقيلة وباتيلي

وحتى يحمّل مجلسي النواب والدولة مسؤولية أي تأخير في إجراء الاستحقاق، أكد رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح جاهزية المفوضية من الناحية التقنية والأمنية لإجراء الاستحقاق الانتخابي، موضحاً إنه «من الممكن أن تكون الجولة الأولى من الانتخابات خلال هذا العام والثانية في الشهور الأولى من العام القادم»، وأن المفوضية ستنفذ العمليات الانتخابية الرئاسية والنيابية والشيوخ في وقت متزامن»، حسب تصريحاته خلال زيارة إلى تونس برفقة وفد من المفوضية.

للاطلاع على العدد 385 من جريدة «الوسط».. اضغط هنا

من جانبه، جدد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح والمشير خليفة حفتر في لقاء مع ِباتيلي في مدينة بنغازي التزامهما بإحياء الأمل في تحقيق سلام دائم في ليبيا من خلال تنظيم انتخابات حرة ونزيهة وعملية مصالحة وطنية شاملة، كما أكد الثلاثي على أهمية تسريع الجهود لإجراء الانتخابات دون مزيد التأخير، وفق ما أفاد به باتيلي على حسابه بموقع «تويتر».

مخرجات جولة باتيلي في السودان وتشاد والنيجر

ويقرّ المبعوث الأممي بخطورة وجود المقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية والمرتزقة وانتشار الأسلحة في ليبيا على السلام والاستقرار في البلاد والمنطقة بأسرها، إذ قال بيان صادر عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أعقب جولة قادت رئيسها إلى السودان وتشاد والنيجر، إن باتيلي دعا المجتمع الدولي إلى تخصيص الموارد المالية اللازمة لدعم عملية انسحاب «منسقة ومتسلسلة» للمقاتلين الأجانب من ليبيا.

وأكدت الدول الثلاث التزامها بمسألة ترحيل أولئك المقاتلين، غير أن مراقبين يعتقدون أن باتيلي كان عليه لقاء الشخصيات الفاعلة، سواء في السودان وتشاد التي لها سلطة على مرتزقة مستقرين بالأراضي الليبية، ففي الخرطوم لم يلتق نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي وقائد قوات «الدعم السريع» محمد حمدان دقلو المدعو حميدتي حيث كان الأخير مسؤولا عن جزء كبير من إرسال المقاتلين، أما المتمردون التشاديون فقادتهم ليسوا جزءاً من السلطة في نجامينا وهم يقيمون خارجها ما يصعّب كيفية التفاوض معهم، في وقت جرى تداول تقارير أميركية حول تحالف بعضها مع مجموعة «فاغنر» الروسية.

توافق مصري قبرصي على أهمية إجراء الانتخابات الليبية

وفيما يمكن اعتباره مؤشرات إقليمية نحو تحسين المناخ المهيء لإجراء الانتخابات أوضح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره القبرصي نيكوس خريستودوليدس، مساء الأربعاء، أنهما توافقا على أهمية إجراء الاستحقاقات الانتخابية في ليبيا، مع خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية، واستعادة ليبيا وحدة أراضيها، بينما أعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، الأربعاء، «استضافة وزير الخارجية المصري، سامح شكري، في تركيا، خلال شهر رمضان الجاري».

وبالتزامن أكدت دول مجلس التعاون الخليجي الست، على ضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية. وذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس» أن أمين مجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي أكد خلال لقائه مع القائم بالأعمال في سفارة ليبيا لدى المملكة فاتح بشينة في مقر الأمانة العامة بالرياض «حرص مجلس التعاون على استتباب الأمن والاستقرار في ليبيا» ودعوة الأطراف للتوصل إلى حل سياسي، وإجراء الانتخابات، وتوحيد مؤسسات الدولة.