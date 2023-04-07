تبون: وجود «الميليشيات» لا يمنع إجراء الانتخابات الليبية.. وتغيير الحكومات مجرد «مسكّن للألم»

القاهرة - بوابة الوسط

يرى الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون أن وجود المليشيات في ليبيا لن يكون مانعا لإجراء الانتخابات، كاشفا عن رفض استقبال بلاده بعض المؤثرين في الأزمة الليبية لتصرفاتهم.

وجدد تبون خلال مقابلة مع «الجزيرة بودكاست» القطرية، اليوم الخميس، التأكيد على احترام الجزائر للقرار السيادي الليبي، موضحا أن «كل الأشقاء الليبيين من الزنتان إلى طرابلس وبنغازي والجنوب يحترمون الجزائر»، مؤكدا أنها تقف على مسافة واحدة من كل الأطراف، وذلك ردا على سؤال بشأن الطرف الذي تصطف معه بلاده.

وبخصوص رؤية الجزائر لحل الأزمة، قال تبون إن «الحل السيادي والشرعي الوحيد هو الانتخابات»، وأشار إلى الظروف المحيطة بإجرائها بأنها لا تشكل مانعا على غرار وجود المليشيات في ليبيا، مذكرا بإجراء الجزائر الانتخابات خلال فترة الإرهاب في تسعينيات القرن الماضي دون وجود أي عراقيل.

- تبون: تغيير الحكومات مجرد بلسم موقت والانتخابات هي الحل السيادي في ليبيا

ويرى الرئيس الجزائري أنه يمكن إجراء الانتخابات لكنها لن تكون مقنعة بنسبة بشكل كبير، بل ربما 70% ومع ذلك يتعين المضي قدما في الاستحقاق، وبالنسبة له الأهم هو وجود حل شرعي في ليبيا حتى لا يجرى اتهام أحد الآخر بعدم الشرعية لأنه سيكون حينئذ منتخبا من الشعب الليبي.

وانتقد تبون تغيير الحكومات والأسماء من حين لآخر، قائلا إن ذلك «لم يؤدي إلى نتيجة لأن التغيير سيكون مقبولا لدى طرف ومرفوضا لدى آخر». ووصف تلك التغييرات في الأسماء بأنها «مسكن للألم وبلسم موقت» وليست حلا جذريا يحل الأزمة السياسية بالبلاد.

يذكر أن الجزائر تعد من الدول العربية القليلة المؤيدة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة امتثالا للشرعية الدولية التي جاءت بها، في مقابل رفضها الصريح لحكومة المكلف من البرلمان فتحي باشاغا، وبرز هذا الموقف الرسمي أكثر لدى احتضان طرابلس قبل أشهر اجتماع وزاري تحضيري لمجلس الجامعة العربية شاركت فيه خمس دول عربية فقط بما فيها الجزائر وقطر.