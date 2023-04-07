898 مليون دينار نفقات الجهات التشريعية والتنفيذية خلال الربع الأول من 2023

القاهرة - بوابة الوسط

خصص مصرف ليبيا المركزي 898 مليونا و729 ألفا و923 دينارا ليبيا، نفقات للجهات التشريعية والتنفيذية خلال الفترة من الأول من يناير وحتى نهاية مارس الماضي، من بينها 462 مليونا و234 ألفا و667 دينارا نفقات شهر مارس فقط، تناهز حوالي 50% من إجمالي الإنفاق خلال الشهور الثلاثة الأولى من الشهر الجاري.

234 مليون دينار نفقات حكومة الوحدة خلال مارس

وحازت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة والجهات التابعة لها على 478 مليونا و701 ألف و307 دنانير ليبية، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، من بينها 234 مليونا و123 ألفا و573 دينارا ليبيا خلال شهر مارس فقط، وذلك حسب بيانات مصرف ليبيا المركزي المنشور على صفحته بموقع «فيسبوك»، اليوم الخميس.

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81 مليون دينار مخصصات للمجلس الرئاسي خلال مارس

أما المجلس الرئاسي والجهات التابعة له فخصص له خلال تلك الفترة 137 مليونا و659 ألفا و8 دنانير ليبية، من بينها 80 مليونا و946 ألفا و771 دينارا ليبيا، خلال شهر مارس.

111 مليون دينار لمجلس النواب و10 ملايين لمجلس الدولة خلال مارس

وبشأن مجلس النواب والجهات التابعة له، فجرى تخصيص 269 مليونا و857 ألفا و54 دينارا ليبيا، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، من بينها 111 مليونا و408 ألفا و830 دينارا ليبيا، خلال شهر مارس.

وبلغ إنفاق المجلس الأعلى للدولة خلال تلك الفترة 12 مليونا و512 ألفا و554 دينارا ليبيا، من بينها 10 ملايين و16 ألفا و82 دينارا ليبيا خلال شهر مارس.

يذكر أن حجم الإنفاق خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، بلغ 18 مليار دينار، بواقع 13.1 مليار دينار للباب الأول (الرواتب)، والباب الثاني (النفقات التسييرية) 904 ملايين دينار، والباب الثالث (التنمية) 750 مليون دينار، والباب الرابع (الدعم) 3.3 مليار دينار.