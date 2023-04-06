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نورلاند يناقش مع الكوني الاستراتيجية الأميركية الجديدة لمنع الصراع في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 06 أبريل 2023, 10:08 مساء
نورلاند يناقش مع الكوني الاستراتيجية الأميركية الجديدة لمنع الصراع في ليبيا
من اليمين الكوني والمبعوث الأميركي ريتشارد نورلاند. (السفارة الأميركية في ليبيا)
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ناقش المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند، مع عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني استراتيحية الولايات المتحدة الجديدة لمنع الصراع وتعزيز الاستقرار في ليبيا.

وقال نورلاند في تغريدة نشرتها السفارة الأميركية على «تويتر» مساء اليوم الخميس، «سعدت بلقاء عضو المجلس الرئاسي الليبي الكونيِ، لكي أجدد التأكيد على دعم الولايات المتحدة القوي لجهود الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة باتيلي لتنظيم الانتخابات هذه السنة».

التركيز على المناطق المهمشة تاريخياً في ليبيا
وفي تغريدة ثانية أوضح نورلاند أنه ناقش مع الكوني «أيضا كيف أن استراتيجية الولايات المتحدة لمنع الصراع وتعزيز الاستقرار الجديدة سوف تجلب التركيز للمناطق المهمشة تاريخياً في ليبيا».

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وأحال الرئيس الأميركي جو بايدن، نهاية الأسبوع الماضي خططاً جديدة إلى الكونغرس مدتها عشر سنوات لتنفيذ استراتيجية الولايات المتحدة لمنع الصراع وتعزيز الاستقرار في عدد من البلدان التي تشهد صراعات، من بينها ليبيا.

جاء إطلاق هذه المبادرة بعد أيام من زيارة مساعدة وزير الخارجية الأميركي باربرا ليف إلى ليبيا ولقائها عدداً من المسؤولين، وذلك لـ«دعم الانتخابات، وجهود باتيلي، والتشديد على خروج فاغنر».

أهداف الاستراتيجية الأميركية
وتهدف الخطة العشرية الأميركية إلى منع الصراع ونشر الاستقرار، والتركيز على الجهود المحلية للحد من العنف في جنوب ليبيا «كأساس لجهد طويل الأجل لدعم عمل الشعب الليبي لبناء نظام ديمقراطي ومستقبل مستقر»، وفق حساب تابع لشؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأميركية على موقع «تويتر».

وقال نورلاند في تصريح سابق، إن الاستراتيجة العشرية تستند إلى شراكات بناءة وبرامج على مستوى المجتمعات المحلية، تدعم تطلعات الشعب الليبي في تحقيق الاستقرار والمساءلة والحوكمة المسؤولة.

وحسب نورلاند، فإن المبادرة تؤكد التزام الولايات المتحدة بالوقوف إلى جانب الشعب الليبي ودعم التقدم نحو حكومة موحدة منتخبة يمكنها تقديم الخدمات العامة وتعزيز النمو الاقتصادي في جميع المجالات.

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