تبون: تغيير الحكومات مجرد بلسم موقت والانتخابات هي الحل السيادي في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أكد الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، أن بلاده «تحترم القرار السيادي الليبي»، لكنه نبه إلى أن تغيير الحكومات في ليبيا هو مجرد «بلسم موقت» لن يحل الأزمة السياسية في البلاد، بينما «الانتخابات هي الحل السيادي» هناك.

ورأى تبون في مقابلة مع الإعلامية بقناة الجزيرة خديجة بن قنة بثتها منصة «الجزيرة بودكاست»، مساء أمس الأربعاء، أن «حل الأزمة في ليبيا مقرون بالذهاب نحو الانتخابات».

الجزائر تحترم القرار السيادي الليبي

وأشار تبون في مقدمة حديثه عن ليبيا إلى أن أزمتها «سبب دخول السلاح إلى منطقة الساحل»، مبيناً أن كل الليبيين في الشرق والغرب والجنوب يعرفون «أن الجزائر تحترم القرار السيادي الليبي. الجزائر لم تقبل هذه التغييرات» في إشارة إلى تغيير الحكومات الانتقالية.

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واعتبر تبون أن تغيير الحكومات في ليبيا «هذا بلسم» موقت لن يحل الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد، مؤكداً أن الجزائر تقف على مسافة واحدة من كل الأطراف الليبية في جميع أنحاء البلاد.

وتابع «لا نقبل التلاعب وقد سبق أن صرحت وقلت أن تغيير الحكومات في ليبيا لم يأتِ بنتيجة ولن يأتي بنتيجة لأنها ممكن تكون مقبولة من طرف ومرفوضة من الطرف الآخر».

الانتخابات هي الحل السيادي في ليبيا

وأوضح تبون أن «الحل السيادي الذي يمكّن الشعب الليبي أن ينتقي قياداته هو الانتخابات»، لافتاً إلى «تهكم» قوبل به موقفه هذا عند إعلانه لأول مرة «لكن اليوم صارت الفكرة للأمم المتحدة التي تسعى لتنظيم الانتخابات».

ورأى تبون أن الانتخابات ستكون مسؤولة عن إخراج نخبة سياسية تقرر مصير ليبيا وتعيد بناء هيكل الدولة الليبية، مؤكداَ أن أهمية الانتخابات تنبع من أنها ستفرز «حلاً شرعياً لا يمكن الطعن فيه» لأزمة البلاد.

ورفض تبون التعلل بحجة الوضع الأمني لإجراء الانتخابات في ليبيا، مبيناً أن الجزائر أجرت الانتخابات في وقت كانت تعاني فيه من الإرهاب، مشيراً إلى أنه سبق أن رفض استقبال بعض المؤثرين داخل ليبيا بسبب الوضع الراهن في البلاد.