المنفي يناقش مع الحداد سير العمل وبرامج التنسيق بين الوحدات العسكرية

القاهرة - بوابة الوسط

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي القائد الأعلى للجيش الليبي محمد المنفي، اليوم الخميس، مع رئيس الأركان العامة التابع لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة الفريق محمد الحداد.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن المنفي ناقش مع الحداد الوضع العسكري بشكل عام وسير العمل في نطاق المناطق العسكرية.

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وأضاف المكتب الإعلامي أن الاجتماع الذي عقد بديوان المجلس الرئاسي في طرابلس، تطرق إلى برامج التنسيق بين الوحدات العسكرية وسُبل تكاثف الجهود من أجل تنظيم عمل كل الوحدات.