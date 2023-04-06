  • Alwasat News
Atwasat

السفيرة البريطانية: المملكة المتحدة فخورة بشراكاتها مع مصراتة والمنطقة المحيطة بها

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 06 أبريل 2023, 07:49 مساء
السفيرة البريطانية: المملكة المتحدة فخورة بشراكاتها مع مصراتة والمنطقة المحيطة بها
لقاء السفيرة البريطانية كارولين هورندال مع أعيان مصراتة. (السفارة البريطانية)
alwasat radio

قالت السفيرة البريطانية لدى ليبيا كارولين هورندال إن «المملكة المتحدة فخورة بشراكاتها مع مصراتة والمنطقة المحيطة بها»، وذلك في إحاطة إعلامية تلقتها «بوابة الوسط» من السفارة البريطانية في ختام زيارة السفيرة إلى مدينة مصراتة اليوم الخميس.

وزارت السفيرة البريطانية مصراتة يومي 5 و6 أبريل الجاري، حيث التقت خلالها عميد وأعضاء المجلسين البلدي والأعيان. كما زارت المنطقة الاقتصادية الحرة في مصراتة وسوق مصراتة القديم.

دعم المملكة المتحدة في مصراتة
وتحدثت السفيرة كارولين هورندال عن الدعم الذي قدمته المملكة المتحدة في المدينة، وقالت إن «مصراتة مركز اقتصادي نابض بالحياة ولديها الكثير لتقدمه»، مشيرة إلى أن هذه الزيارة «كانت فرصة مهمة للمملكة المتحدة للتواصل مع مجموعة واسعة من محاوري مصراتة وفهم أولوياتهم».

- السفيرة البريطانية تدعو إلى حوارات ليبية «بناءة» حول أمن الانتخابات
- السفيرة البريطانية تطلع المنفي على ترتيبات الاجتماع المقبل للجنة «5+5»
- السفيرة البريطانية تؤكد «دعمها الكامل» لمبادرة باتيلي

وأكدت أن «المملكة المتحدة دعمت العديد من مراكز الرعاية الصحية الأولية في مصراتة، حيث عملت للمساعدة في الاستجابة لقضايا الصحة النفسية».

دعم المملكة المتحدة للمرأة في مصراتة
وأضافت أن المملكة المتحدة وفرت أيضاً «فرصاً تدريبية للنساء اللواتي يرغبن في دخول سوق الأعمال التجارية في مصراتة»، مشيرة إلى أنه «منذ ديسمبر 2022، جرى تدريب أكثر من 200 امرأة ليبية على مهارات الخياطة والطهي وإدارة الأعمال».

ونوهت كذلك إلى أن «جامعة King's College London في المملكة المتحدة عملت بشكل وثيق مع قسم الآثار الليبي للحفاظ على الموقع التاريخي لمدينة لبدة، من خلال توفير التدريب على حماية التراث وتحقيق الاستقرار في حالات الطوارئ والتخطيط الإداري».

المملكة المتحدة تدعم التخلص من مخلفات الحرب في مصراتة
بالإضافة إلى ذلك، قالت السفيرة إن المملك المتحدة دعمت أيضا «الأعمال المتعلقة بمكافحة الألغام في مصراتة، وساعدت في التخلص من أكثر من ألف متفجر من مخلفات الحرب، مما ساعد على جعل ليبيا أكثر أمانًا للجميع»، معربة عن امتنانها لكرم الضيافة والترحيب الحار الذي لقيته خلال زيارة المدينة.

زيارة السفيرة البريطانية كارولين هورندال إلى سوق مصراتة القديم. (السفارة البريطانية)
زيارة السفيرة البريطانية كارولين هورندال إلى سوق مصراتة القديم. (السفارة البريطانية)
زيارة السفيرة البريطانية كارولين هورندال إلى مدينة لبدة الأثرية. (السفارة البريطانية)
زيارة السفيرة البريطانية كارولين هورندال إلى مدينة لبدة الأثرية. (السفارة البريطانية)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كيف ساهمت جائحة «كوفيد-19» في الكشف عن أشكال التمييز بحق المسنين في العالم

كيف ساهمت جائحة «كوفيد-19» في الكشف عن أشكال التمييز بحق المسنين في العالم
قناة الوسط «WTV» تعلن مواعيد نقل مؤجلات الأخضر في «دورينا» خلال رمضان

قناة الوسط «WTV» تعلن مواعيد نقل مؤجلات الأخضر في «دورينا» خلال رمضان
«يونيسف»: انعدام الأمن في منطقة الساحل يعرض مليون طفل لسوء تغذية حاد

«يونيسف»: انعدام الأمن في منطقة الساحل يعرض مليون طفل لسوء تغذية حاد
5 نصائح لنظام أكل صحي في رمضان

5 نصائح لنظام أكل صحي في رمضان
منتخب ليبيا يتراجع في تصنيف «الفيفا» لشهر أبريل

منتخب ليبيا يتراجع في تصنيف «الفيفا» لشهر أبريل
البيت الأبيض يسلم الكونغرس تقريرًا سريًا عن الانسحاب من أفغانستان

البيت الأبيض يسلم الكونغرس تقريرًا سريًا عن الانسحاب من أفغانستان
«مع فدوى»: الشيف حنان العالم

«مع فدوى»: الشيف حنان العالم
خلونا نحلموا 4 (حـ9): صيد التن

خلونا نحلموا 4 (حـ9): صيد التن
«أكلات ماجدة 2» (حـ9): كباب الحاتي وحجيبات البندق بالنوتيلا

«أكلات ماجدة 2» (حـ9): كباب الحاتي وحجيبات البندق بالنوتيلا
الكاميرا الخفية 2023 (حـ7): مقلب الرسالة النصية

الكاميرا الخفية 2023 (حـ7): مقلب الرسالة النصية
«أفضل شيف» | الحلقة السابعة

«أفضل شيف» | الحلقة السابعة
«ما وراء التاريخ»: مقارنس (الجزء 2)

«ما وراء التاريخ»: مقارنس (الجزء 2)
الكاسا وسحوركم علينا (5): أحمد كويفية (إدرينالين(

الكاسا وسحوركم علينا (5): أحمد كويفية (إدرينالين(
«الميزان 6» حـ(6): المعاكسات

«الميزان 6» حـ(6): المعاكسات
تعرف على الفرق المتأهلة لنهائيات آمال وأواسط الممتاز

تعرف على الفرق المتأهلة لنهائيات آمال وأواسط الممتاز
كاريكاتير حليم - هدم معالم بنغازي التاريخية

كاريكاتير حليم - هدم معالم بنغازي التاريخية
معهد أميركي يقدم قراءة للمشروع الرئاسي بشأن المصالحة

معهد أميركي يقدم قراءة للمشروع الرئاسي بشأن المصالحة
تواصل الانتهاكات الإسرائيلية: إصابات واعتقالات واقتحام الأقصى

تواصل الانتهاكات الإسرائيلية: إصابات واعتقالات واقتحام الأقصى
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الجمعة 7 أبريل 2023)
حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الجمعة 7 أبريل 2023)
وضع أساسات جسر «الوحدة العربية» في بنغازي
وضع أساسات جسر «الوحدة العربية» في بنغازي
تحذير من رياح قوية على ساحل بنغازي
تحذير من رياح قوية على ساحل بنغازي
بعد 13 يوما من اختفائه.. سالم مادي يتهم «الأمن الداخلي» بخطف نجله سيفاو
بعد 13 يوما من اختفائه.. سالم مادي يتهم «الأمن الداخلي» بخطف نجله...
حكم بسجن مدير سابق بشركة الاستثمارات الخارجية 3 سنوات
حكم بسجن مدير سابق بشركة الاستثمارات الخارجية 3 سنوات
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
عالم الزلازل الهولندي المثير للجدل يضع ليبيا ضمن دائرة توقعاته.. ماذا تضمنت؟
عالم الزلازل الهولندي المثير للجدل يضع ليبيا ضمن دائرة ......
قيس سعيد: تونس لم تحصل إلا على الفتات من حقل البوري.. والنية كانت تقاسمه مع ليبيا
قيس سعيد: تونس لم تحصل إلا على الفتات من حقل البوري.. والنية......
«الخدمات العامة» تواصل أعمال فتح مسار الطريق الدائري الثالث بمنطقة الهضبة البدري
«الخدمات العامة» تواصل أعمال فتح مسار الطريق الدائري الثالث ......
ضبط «أمرد» في طرابلس.. خطف مواطنا وحلق شعره
ضبط «أمرد» في طرابلس.. خطف مواطنا وحلق شعره...
القبض على قاتلي سيدة ليبية في أسبيعة
القبض على قاتلي سيدة ليبية في أسبيعة...
المزيد
قسم حماية الطفل والأسرة بـ«أمن بنغازي» يبحث تنظيم حملة لمساعدة العائلات المحتاجة
قسم حماية الطفل والأسرة بـ«أمن بنغازي» يبحث تنظيم حملة ......
لافروف: لدينا مع تركيا هدف واحد في ليبيا
لافروف: لدينا مع تركيا هدف واحد في ليبيا...
حاول الانتحار.. ضبط متهم في واقعة سرقة بالإكراه في طرابلس
حاول الانتحار.. ضبط متهم في واقعة سرقة بالإكراه في طرابلس...
حكم بسجن مدير سابق بشركة الاستثمارات الخارجية 3 سنوات
حكم بسجن مدير سابق بشركة الاستثمارات الخارجية 3 سنوات...
بعد 13 يوما من اختفائه.. سالم مادي يتهم «الأمن الداخلي» بخطف نجله سيفاو
بعد 13 يوما من اختفائه.. سالم مادي يتهم «الأمن الداخلي» بخطف......
المزيد