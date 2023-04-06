السفيرة البريطانية: المملكة المتحدة فخورة بشراكاتها مع مصراتة والمنطقة المحيطة بها

القاهرة - بوابة الوسط

قالت السفيرة البريطانية لدى ليبيا كارولين هورندال إن «المملكة المتحدة فخورة بشراكاتها مع مصراتة والمنطقة المحيطة بها»، وذلك في إحاطة إعلامية تلقتها «بوابة الوسط» من السفارة البريطانية في ختام زيارة السفيرة إلى مدينة مصراتة اليوم الخميس.

وزارت السفيرة البريطانية مصراتة يومي 5 و6 أبريل الجاري، حيث التقت خلالها عميد وأعضاء المجلسين البلدي والأعيان. كما زارت المنطقة الاقتصادية الحرة في مصراتة وسوق مصراتة القديم.

دعم المملكة المتحدة في مصراتة

وتحدثت السفيرة كارولين هورندال عن الدعم الذي قدمته المملكة المتحدة في المدينة، وقالت إن «مصراتة مركز اقتصادي نابض بالحياة ولديها الكثير لتقدمه»، مشيرة إلى أن هذه الزيارة «كانت فرصة مهمة للمملكة المتحدة للتواصل مع مجموعة واسعة من محاوري مصراتة وفهم أولوياتهم».

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وأكدت أن «المملكة المتحدة دعمت العديد من مراكز الرعاية الصحية الأولية في مصراتة، حيث عملت للمساعدة في الاستجابة لقضايا الصحة النفسية».

دعم المملكة المتحدة للمرأة في مصراتة

وأضافت أن المملكة المتحدة وفرت أيضاً «فرصاً تدريبية للنساء اللواتي يرغبن في دخول سوق الأعمال التجارية في مصراتة»، مشيرة إلى أنه «منذ ديسمبر 2022، جرى تدريب أكثر من 200 امرأة ليبية على مهارات الخياطة والطهي وإدارة الأعمال».

ونوهت كذلك إلى أن «جامعة King's College London في المملكة المتحدة عملت بشكل وثيق مع قسم الآثار الليبي للحفاظ على الموقع التاريخي لمدينة لبدة، من خلال توفير التدريب على حماية التراث وتحقيق الاستقرار في حالات الطوارئ والتخطيط الإداري».

المملكة المتحدة تدعم التخلص من مخلفات الحرب في مصراتة

بالإضافة إلى ذلك، قالت السفيرة إن المملك المتحدة دعمت أيضا «الأعمال المتعلقة بمكافحة الألغام في مصراتة، وساعدت في التخلص من أكثر من ألف متفجر من مخلفات الحرب، مما ساعد على جعل ليبيا أكثر أمانًا للجميع»، معربة عن امتنانها لكرم الضيافة والترحيب الحار الذي لقيته خلال زيارة المدينة.

زيارة السفيرة البريطانية كارولين هورندال إلى سوق مصراتة القديم. (السفارة البريطانية)

زيارة السفيرة البريطانية كارولين هورندال إلى مدينة لبدة الأثرية. (السفارة البريطانية)