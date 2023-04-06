المنفي يلتقي رئيس حزب العدالة والبناء

القاهرة - بوابة الوسط

التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الخميس، رئيس حزب العدالة والبناء، عماد البناني، وذلك في مكتب المنفي بديوان المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن اللقاء «تمحور حول التطورات السياسية الأخيرة، وأهمية تعزيز التوافق بين كل أطراف العملية السياسية، والحفاظ على الاستقرار، والمضي قُدماً نحو تحقيق الاستحقاقات الانتخابية وتلبية تطلعات الليبيين في بناء دولة مدنية آمنة ومستقرة».

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ويأتي لقاء المنفي مع البناني ضمن سلسلة اللقاءات التي يجريها رئيس المجلس الرئاسي مع مختلف الأطراف والجهات الفاعلة من أجل حشد الدعم للعملية السياسية والدفع نحو تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة وإجراء الانتخابات التي ينتظرها أكثر من 2.8 ملايين ناخب.