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الدبيبة يدعو إلى تفعيل مصلحة التخطيط العمراني وتطوير عناصرها

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 06 أبريل 2023, 05:02 مساء
الدبيبة يدعو إلى تفعيل مصلحة التخطيط العمراني وتطوير عناصرها
اجتماع الدبيبة مع مسؤولي مصلحة التخطيط العمراني، الخميس 6 أبريل 2023. (حكومتنا)
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دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة إلى تفعيل مصلحة التخطيط العمراني وتطوير عناصرها، وذلك لتستطيع المصلحة القيام بدورها في تنظيم وتطوير المدن والمناطق بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

جاءت دعوة الدبيبة خلال اجتماع عقده مع العاملين بمصلحة التخطيط العمراني، بحضور وزير الإسكان والتعمير أبوبكر الغاوي ووكلاء الوزارة، وذلك خلال زيارته لمقر المصلحة وديوان وزارة الإسكان والتعمير صباح اليوم الخميس، لمتابعة سير العمل بالوزارة ضمن زيارته التفقدية للوزارات والمؤسسات العامة.

خطة مصلحة التخطيط العمراني لتطوير العشوائيات
وقالت منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك» إن رئيس مجلس إدارة مصلحة التخطيط العمراني عبدالحكيم السلطاني، قدّم خلال الاجتماع عرضاً ضوئياً حول خطة المصلحة قصيرة المدى، بشأن معالجة العشوائيات وتطوير المخططات المعتمدة.

- الدبيبة يؤكد ضرورة إطلاق مشروع وطني لصيانة محطات الصرف الصحي
- الدبيبة يوجه بتنظيم عمل الشركات التابعة لصندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي
- الدبيبة يؤكد على تفعيل المشروعات الزراعية والتعاون مع القطاع الخاص لتحقيق الاكتفاء الذاتي

وأكد الدبيبة خلال الاجتماع، أن «توقف عمل المصلحة خلال السنوات الماضية ووجود ظروف استثنائية مرت بها بلادنا، ساهم في زيادة العشوائية والتأخر في استكمال إجراءات الجيل الثالث»، داعيا إلى ضرورة العمل «على معالجة هذه الأوضاع وعدم التأخر في اتخاذ خطوات فاعلة وجدية بشأن هذا الملف العام».

خطة مصلحة التطوير العمراني
وشدد الدبيبة «على لجنة إدارة المصلحة بضرورة تفعيل المصلحة وتطوير عناصرها لتستطيع القيام بدورها الهام في تنظيم المدن والمناطق، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة»، لافتاً إلى أهمية «الإعلان بشكل شفاف لكافة الشركات المحلية والدولية للمشاركة في خطة المصلحة بعد تقييمها، وتقسيم مناطق عمل الشركات، واختيار الشركات القادرة لتكون مسانداً فنياً للمصلحة، والبدء بمشروع التخطيط العمراني وعدم التأخر به».

اجتماع الدبيبة مع مسؤولي مصلحة التخطيط العمراني، الخميس 6 أبريل 2023. (حكومتنا)
اجتماع الدبيبة مع مسؤولي مصلحة التخطيط العمراني، الخميس 6 أبريل 2023. (حكومتنا)
اجتماع الدبيبة مع مسؤولي مصلحة التخطيط العمراني، الخميس 6 أبريل 2023. (حكومتنا)
اجتماع الدبيبة مع مسؤولي مصلحة التخطيط العمراني، الخميس 6 أبريل 2023. (حكومتنا)
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