مهراج يبدي استعداد فرنسا لدعم هيئة رصد المحتوى الإعلامي

القاهرة - بوابة الوسط

أثنى سفير فرنسا لدى ليبيا، مصطفى مهراج، اليوم الخميس، على جهود الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي في مكافحة خطاب الكراهية، مبدية رغبة السفارة الفرنسية في فتح آفاق التعاون المشتركة مع الهيئة وتقديم الاستشارات الفنية وتبادل الخبرات.

جاء ذلك خلال زيارة مهراج هيئة رصد المحتوى الإعلامي ولقائه مع رئيسها جلال عثمان الذي قدم له شرحا مفصلا عن إنشاء الهيئة والمهام المنوطة بها، فضلا عن استعراض إستراتيجية عمل الهيئة للعام 2023، ودورها في اعتماد مدونة قواعد السلوك المهني الإعلامي في ليبيا، وتنظيم الورش التدريبية، وفق بيان صادر عن الهيئة.

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بدوره، رحب رئيس الهيئة بالتعاون المشترك مع الجانب الفرنسي لدعم حرية الصحافة، والاستفادة من الخبرات الدولية في هذا الشأن، وإمكانية إطلاق مشاريع تدريبية تستهدف الإعلاميين والمؤسسات الموقعة على مدونة السلوك في مجال رصد المحتوى الإعلامي أثناء فترة الانتخابات، ودور الإعلام في نزاهة الانتخابات وتعزيز المشاركة.

لقاء السفير الفرنسي ورئيس هيئة رصد المحتوى الإعلامي، 6 أبريل 2023. (صفحة الهيئة على فيسبوك)

لقاء السفير الفرنسي ورئيس هيئة رصد المحتوى الإعلامي، 6 أبريل 2023. (صفحة الهيئة على فيسبوك)