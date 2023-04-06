خلال اجتماع مجلس الإدارة المحلية.. باتيلي يدعو إلى آلية شفافة لتوزيع الثروات

القاهرة - بوابة الوسط

دعا الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا عبدالله باتيلي إلى إيجاد آلية شفافة لتوزيع الثروات في ليبيا، مطالبا عمداء المجالس البلدية بالمساهمة من أجل إجراء الانتخابات.

جاء ذلك في كلمته خلال اجتماع المجلس الأعلى للإدارة المحلية الأول للعام 2023 أمس الأربعاء، بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ووزير المالية خالد المبروك، وبمشاركة عمداء البلديات.

آلية لتوزيع الموارد

وقال باتيلي إن نقل الاختصاصات إلى البلديات «لن يكون له معنى» دون نقل الموارد لها، وهذا لن يتحقق دون آلية «شفافة»، متابعا: «هذا هو التحدي الرئيسي، والشركاء الدوليون مستعدون لدعم البلديات» في هذا الإطار.

وأضاف أن ليبيا تمر بنقطة تحول في تاريخها، متابعا: «تكفي عشر سنوات من الصراع، لا بد أن نبدأ عهدا جديدا من المصالحة الوطنية في كل المناطق الليبية، آن الأوان لتوفير الظروف لنهضة ليبيا من جديد».

دعوة إلى دعم الانتخابات

ووجه المبعوث الأممي حديثه إلى عمداء البلديات داعيا إياهم إلى دعم إجراء انتخابات عامة حرة ونزيهة خلال هذا العام، مشددا على ضرورة طي صفحة الصراع.

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كما حث جميع المؤسسات على الالتزام بهذه المهمة من أجل شعب ليبيا، معقبا: «الانتخابات لن تحل كل المشكلات ولكن ستكون بداية فجر جديد لليبيا، ونحو تحقيق النهضة».