التعرف على هوية مفقود ضمن ضحايا المقابر الجماعية في ترهونة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت رابطة ضحايا ترهونة التعرف على جثمان المواطن أحمد عبدالسلام خليفة أبوسنينة، 1968، المقيم في ترهونة، والمفقود منذ خطفه على يد عناصر «مليشيا الكانيات» في الخامس من يناير العام 2020.

وعمل أبوسنينة كموظف في وزارة التربية والتعليم، وهو أب لستة أبناء، وعثر على جثمانه ضمن المقابر الجماعية في موقع طريق سالم بن علي بترهونة في الثالث من مارس الماضي، حسب بيان الرابطة على صفحتها في موقع «فيسبوك»، أمس الأربعاء.

التعرف على هوية 12 جثة مجهولة

ويوم الإثنين الماضي، أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين التعرف على هوية 12 جثة مجهولة جرى انتشالها في ترهونة، عبر اختبار الحمض النووي.

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وتجري الهيئة عملية مطابقة بين عينات مأخوذة من الجثث وأخرى مسجلة لديها خاصة بأهالي المفقودين.