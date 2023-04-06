آراء متباينة.. موقع أميركي يتوقع كواليس جلسة مجلس الأمن بشأن ليبيا المقبلة

القاهرة - بوابة الوسط

توقع موقع «سكيورتي كاونسل ريبورت» استمرار تباين آراء أعضاء مجلس الأمن الدولي خلال جلسة بشأن ليبيا، التي ستعقد خلال أبريل الجاري برئاسة روسيا.

وسيقدم الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي إحاطة عند الساعة الرابعة بتوقيت طرابلس عصر 18 أبريل، إلى مجلس الأمن الدولي، تليها جلسة مشاورات مغلقة، حول بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وفق الموقع الأميركي.

دعم إجراء الانتخابات

وأكد «سكيورتي كاونسل ريبورت» أن دعم إجراء الانتخابات الوطنية في ليبيا خلال العام الجاري إحدى القضايا الرئيسية لمجلس الأمن، مضيفا أن اعتماد التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري وإطلاق اللجنة التسييرية طبقا لمبادرة باتيلي يعدان «تطورين إيجابيين محتملين»، لكن المخاوف مستمرة بشأن استمرار تلك المبادرات.

- مجلس الأمن الدولي يدعم «مبادرة باتيلي» ويهدد بفرض عقوبات على مقوضي الانتخابات

- تحت رئاسة روسيا.. باتيلي يقدم إحاطة لمجلس الأمن 18 أبريل الجاري

- روسيا: مناقشة الملف الليبي في مجلس الأمن يوم 25 أبريل

وأرجع ذلك إلى التنافس بين مختلف الأطراف، في حين عبّرت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة علنا عن قبولها للمبادرة التي تيسرها الأمم المتحدة فإن مجلس النواب اعترض في بيان على «الاتهامات» التي جاءت في الإحاطة الأخيرة للمبعوث الأممي.

وتابع: «في هذا السياق يمكن النظر إلى البيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في 16 مارس على أنه محاولة لحل التوتر بين المسارين مع الحفاظ على الضغط السياسي على حكومة الوحدة ومجلس النواب لتحقيق تقدم ملموس نحو الانتخابات».

خلافات داخل مجلس الأمن بشأن ليبيا

ويعترف التقرير بوجود اختلافات في وجهات النظر بين أعضاء مجلس الأمن حول أفضل طريقة للمضي قدما في عملية شاملة لإجراء انتخابات من شأنها استعادة الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي.

وأعاد التذكير بملابسات ما وقع في إحاطة فبراير حين أعرب العديد من أعضاء المجلس بما في ذلك فرنسا والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة ودول (الغابون وغانا وموزمبيق) عن دعمهم القوي لمبادرة باتيلي الانتخابية، ومع ذلك أعربت الصين وروسيا عن دعمهما العام لوساطة باتيلي، لكنهما كانا أكثر تحفظا في حكمهما على اللجنة التسييرية.

وأقرت روسيا بأن حل الجمود السياسي يمكن أن يكون عبر تنظيم انتخابات وطنية، ومع ذلك حذرت من تنظيمها «على عجل»، وأنه «سيكون من غير المجدي تجاهل الإنجازات التي حققها بالفعل مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة».