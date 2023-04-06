افتتاح المقر الجديد لقسم الشرطة النسائية بمديرية أمن بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

افتتح وكيل وزارة الداخلية في الحكومة المكلفة من مجلس النواب فرج اقعيم ومدير أمن بنغازي اللواء نوري الساعدي المقر الجديد لقسم الشرطة النسائية بالمديرية في منطقة الهواري.

حضر الافتتاح، مساء أمس الأربعاء، مساعد الشؤون الأمنية اللواء عاطف احبارة ورئيس قسم الشرطة النسائية الرائد فوزية الحسناوي، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

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وتفقد اقعيم والساعدي القسم، واطلعا على محتوياته وتجهيزاته، حيث أكد اقعيم دعم للقسم والعمل على توفير احتياجاته ومتطلباته.