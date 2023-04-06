«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من درنة إلى طبرق

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية نشطة إلى قوية على ساحل الخليج والساحل الممتد من درنة إلى طبرق.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز أن سرعة هذه الرياح ستتراوح اليوم الخميس بين 25 و30 عقدة.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

- السماء قليلة السحب تتكاثر مساء الغد مع سقوط أمطار متفرقة على الساحل من زوارة إلى طرابلس يصحبها خلايا من السحب الرعدية.

- الرياح شمالية شرقية إلى شمالية تتحول تدريجيا إلى شرقية تتراوح سرعتها بين 05 و20 عقدة، وتصل إلى 25 عقدة مساء اليوم على معظم الساحل.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 1.00 و2.00 متر.

- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

- درجة الحرارة تسجل 18 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة.