«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من درنة إلى طبرق

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية نشطة إلى قوية على ساحل الخليج والساحل الممتد من درنة إلى طبرق.
وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز أن سرعة هذه الرياح ستتراوح اليوم الخميس بين 25 و30 عقدة.
الساحل من رأس اجدير إلى سرت
- السماء قليلة السحب تتكاثر مساء الغد مع سقوط أمطار متفرقة على الساحل من زوارة إلى طرابلس يصحبها خلايا من السحب الرعدية.
- الرياح شمالية شرقية إلى شمالية تتحول تدريجيا إلى شرقية تتراوح سرعتها بين 05 و20 عقدة، وتصل إلى 25 عقدة مساء اليوم على معظم الساحل.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 1.00 و2.00 متر.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
- درجة الحرارة تسجل 18 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.
الساحل من الخليج إلى طبرق
- السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا.
- الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 10 و20 عقدة وتتراوح مساء اليوم بين 25 و30 عقدة على ساحل الخليج والساحل من درنة إلى طبرق.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و2.25 متر.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
- درجة الحرارة تسجل 18 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة إلى متوسطة غدا بسبب سرعة الرياح.
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