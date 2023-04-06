حالة الطقس في ليبيا (الخميس 6 أبريل 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تسود أجواء باردة مناطق الشمال الغربي، تشمل من مساء اليوم الخميس مناطق الشمال الشرقي مع رياح نشطة على معظم البلاد.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز فرصة سقوط أمطار متفرقة من مساء الغد على مناطق بالغرب.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء قليلة السحب تتكاثر من مساء الغد مع فرصة سقوط أمطار قد تصحبها خلايا رعدية، ويتوقع أن تكون جيدة على أقصى الساحل الغربي والدواخل مما يتسبب في تراكم المياه في الأماكن المنخفضة وجريان بعض الأودية المحلية، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار أحيانا، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 17 و21 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد

السماء قليلة السحب تتكاثر يوم السبت على بعض المناطق يتخللها سقوط أمطار متفرقة، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية معتدلة السرعة إلى نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار تتحول تدريجيا من مساء اليوم إلى شمالية غربية نشطة السرعة على معظم المناطق، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 20 و27 درجة مئوية على المناطق الساحلية وتصل إلى 30 درجة مئوية على طبرق والدواخل وتسجل انخفاضا من مساء اليوم.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء قليلة السحب تتكاثر غدا على غدامس والحمادة مع فرصة سقوط أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية، والرياح جنوبية غربية اليوم وتكون جنوبية شرقية تنشط على غدامس، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 32 و35 درجة مئوية ولا تتجاوز 28 درجة مئوية على غدامس والحمادة والجفرة، وتسجل انخفاضا غدا على معظم المناطق.