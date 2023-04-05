بعد ضمه إليها.. مؤسسة النفط ترسل أول شحنة أدوية إلى مستشفى أوباري العام

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الأربعاء، أنها أرسلت أول شحنة أدوية إلى مستشفى أوباري العام وذلك بعد ضم المستشفى الواقع جنوب غرب ليبيا إلى المؤسسة.

وأوضحت المؤسسة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن شحنة الأدوية المرسلة إلى مستشفى أوباري تأتي ضمن مبادرة رئيس مجلس إدارة المؤسسة فرحات بن قدارة بضم مستشفى أوباري العام.

أسباب ضم مستشفى أوباري إلى مؤسسة النفط

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في 18 مارس الماضي، إن مستشفى أوباري العام بات تحت إشرافها بناءً على قرار من رئيس مجلس إدارة المؤسسة فرحات بن قدارة، وذلك لضمان تشغيله بمعايير طبية ذات جودة عالمية.

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وأشارت المؤسسة في بيان بالخصوص، إلى أن المستشفى البالغ سعته 120 سريراً وجرى افتتاحه العام 1989، يعاني من نقص حاد في الأطقم والأجهزة والمعدات الطبية.

ويضم مستشفى أوباري العام عدة أقسام طبية متخصصة منها أقسام الأطفال والنساء والعيون، بالإضافة إلى مختبر وغرف للعمليات وقسمين للعلاج الطبيعي وغسيل الكلى.

شحنة الأدوية الأولى المقدمة لمستشفى أوباري بعد ضمه لمؤسسة النفط. (المؤسسة الوطنية للنفط)

شحنة الأدوية الأولى المقدمة لمستشفى أوباري بعد ضمه لمؤسسة النفط. (المؤسسة الوطنية للنفط)

شحنة الأدوية الأولى المقدمة لمستشفى أوباري بعد ضمه لمؤسسة النفط. (المؤسسة الوطنية للنفط)

شحنة الأدوية الأولى المقدمة لمستشفى أوباري بعد ضمه لمؤسسة النفط. (المؤسسة الوطنية للنفط)