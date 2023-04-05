استكمال الصيانة الجسيمة للوحدة الغازية الأولى بمحطة كهرباء الرويس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأربعاء، أنه «يجرى حاليا بوتيرة جيدة» استكمال أعمال الصيانة الجسيمة للوحدة الغازية الأولى بمحطة كهرباء الجبل الغربي «الرويس».

وقالت الشركة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن أعمال الصيانة الجسيمة بالمحطة «تدار بواسطة مختصين من شركة سيمنس الألمانية وذلك لدعم الشبكة الكهربائية ورفع كفاءة الإنتاج والأداء وتحسين الإنتاجية».

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وأوضحت الشركة أن هذه العملية تأتي ضمن جهودها المستمرة لدعم القدرة الإنتاجية من الطاقة الكهربائية من خلال العمل على استكمال المشروعات القائمة بما فيها أعمال الصيانة والعمرات الجسيمة لوحدات التوليد.

أعمال الصيانة الجسيمة بمحطة كهرباء الرويس. (الشركة العامة للكهرباء)

أعمال الصيانة الجسيمة بمحطة كهرباء الرويس. (الشركة العامة للكهرباء)

أعمال الصيانة الجسيمة بمحطة كهرباء الرويس. (الشركة العامة للكهرباء)