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المنفي يؤكد استعداد «الرئاسي» لدعم أي مبادرة تمكن من إجراء الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 05 أبريل 2023, 05:20 مساء
المنفي يؤكد استعداد «الرئاسي» لدعم أي مبادرة تمكن من إجراء الانتخابات
لقاء المنفي مع السفير الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماخت، الأربعاء 5 أبريل 2023. (المجلس الرئاسي)
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أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي «استعداد المجلس الرئاسي لدعم أي مبادرة تمكن من إجراء الانتخابات بما فيها الشراكة مع البعثة الأممية لإنجاز الانتخابات قبل نهاية العام 2023» وفق المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

جاء تأكيد المنفي خلال استقباله، اليوم الأربعاء، سفير ألمانيا الاتحادية لدى ليبيا ميخائيل أونماخت في مكتبه بديوان المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس.

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وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، إن لقاء المنفي مع السفير الألماني تناول العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطورات الأوضاع السياسية في ليبيا.

وأضاف المكتب الإعلامي أن السفير الألماني أشاد بدوره خلال اللقاء بعمل المجلس الرئاسي في ملف المصالحة والانتخابات والتزامه بالعمل مع كل الأطراف للمحافظة على وحدة البلاد سعيا لتحقيق الانتخابات.

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