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«الخارجية» تدين اقتحام الأقصى وتحض المجتمع الدولي على التدخل

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 05 أبريل 2023, 03:45 مساء
«الخارجية» تدين اقتحام الأقصى وتحض المجتمع الدولي على التدخل
من اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى والاعتداء على المصليين. (أ.ف.ب)
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دانت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الأربعاء، اقتحام القوات الإسرائيلية باحات المسجد الأقصى الشريف، والاعتداء على المصلين والمعتكفين داخله خلال شهر رمضان الكريم.

وقالت الوزارة في بيان، إن هذه «الممارسات العنصرية السافرة وغير المقبولة ضد الشعب الفلسطيني، واستهداف الأماكن المقدسة هي أعمال مرفوضة وتستفز مشاعر المسلمين، وتتعارض مع كل قواعد القانون الدولي وحقوق الإنسان».

وحضت وزارة الخارجية المجتمع الدولي على وضع حد لهذه الاعتداءات، وجددت موقف دولة ليبيا والشعب الليبي الثابت تجاه القضية الفلسطينية العادلة وتأييدها الدائم لحقوق الشعب الفلسطيني.

اقتحام المسجد الأقصى
واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى الشريف واعتدت على المصلين والمعتكفين في ساعة متأخرة من ليل الثلاثاء، ما تسبب في وقوع إصابات على ما أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني. وأظهرت لقطات مصورة اقتحام القوات الإسرائيلية المصلى القبلي بالمسجد الأقصى والاعتداء على المصلين بالضرب واعتقال عدد منهم.

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ونقل مراسل وكالة «رويترز» عن شهود قولهم إن مئات المصلين لبوا دعوة من القوى والفصائل الوطنية والإسلامية للاعتكاف في الأقصى للتصدي لدعوات جماعات يهودية لاقتحام المسجد يوم الأربعاء لمناسبة الأعياد اليهودية.

ونددت حركة حماس بالخطوة التي وصفتها بأنها «جريمة غير مسبوقة»، ودعا رئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية، فجر الأربعاء، الفلسطينيين للتوجه إلى القدس لـ«حماية» المسجد الأقصى. وأفاد مراسل «رويترز» في رام الله بخروج مسيرات في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة تنديدًا بما يجري في المسجد الأقصى.

وقال الناطق باسم الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، نبيل أبوردينة، لمراسل وكالة «رويترز» في مدينة رام الله: «نحذر الاحتلال من تجاوز الخطوط الحمر في الأماكن المقدسة والتي ستؤدي إلى الانفجار الكبير».

في حين استنكرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين‬⁩ الفلسطينية في بيان على حسابها على موقع «تويتر»، «بأشد العبارات إقدام شرطة الاحتلال الإسرائيلية على اقتحام المسجد الأقصى‬⁩ المبارك والاعتداء عليه وعلى المتواجدين فيه»، مطالبةً «إسرائيل» بإخراج الشرطة والقوات الخاصة من الحرم القدسي الشريف فورًا.

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