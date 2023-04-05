دعم أوروبي للجمارك في المنافذ البحرية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي للقطاع الأمني والحدود المدنية لدى ليبيا «يوبام - ليبيا» أنها ستقدم دعما لمصلحة الجمارك الليبية في مكاتبها بالمنافذ البحرية، وذلك لتوفير احتياجاتها على المدى القصير والمتوسط وطويل الأجل.

جاء ذلك خلال لقاء بين ممثلي البعثة ومسؤولي الإدارة البحرية للجمارك الليبية، حيث أكدت البعثة سعيها إلى توثيق التعاون مع الجمارك خلال الفترة المقبلة، حسب بيان البعثة على موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء.

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ويشمل الدعم قصير المدى توفير التدريبات لأفراد الجمارك في إدارة العمليات، وفق البيان الذي أشار إلى مناقشة الاجتماع صيانة قارب صغير للجمارك يسمح لأفرادها بأداء عملهم داخل ميناء طرابلس.