«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل الغربي

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية شرقية نشطة مساء اليوم الأربعاء على معظم الساحل الغربي، تصل سرعتها إلى 25 عقدة.
وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز تأثر الساحل من الخليج إلى بنغازي برياح نشطة إلى قوية ظهر غد الخميس، تتراوح سرعتها بين 25 و30عقدة.
الساحل من رأس اجدير إلى سرت
- السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانا.
- الرياح شمالية شرقية إلى شمالية تتراوح سرعتها بين 05 و20 عقدة، وتصل إلى 25 عقدة مساء اليوم على معظم الساحل.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و2.25 متر.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
- درجة الحرارة تسجل 18 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة إلي متوسطة بسبب سرعة الرياح.
الساحل من الخليج إلى طبرق
- السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر أحيانا على ساحل الجبل الأخضر.
- الرياح متغيرة الاتجاه إلي شمالية شرقية، تتحول إلي شمالية على الساحل من رأس لانوف إلى بنغازي، بينما تكون شمالية غربية إلي جنوبية شرقية على باقي الساحل تتراوح سرعتها بين 05 و20 عقدة، وتتراوح بعد ظهر الغد بين 25 و30 عقدة على الساحل من رأس لانوف إلى بنغازي.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و2.00 متر.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب، ويكون مضطربا بعد ظهر الغد على الساحل من رأس لانوف إلى بنغازي.
- درجة الحرارة تسجل 18 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة إلى متوسطة على الساحل من رأس لانوف إلى بنغازي بسبب سرعة الرياح.
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