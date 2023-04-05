حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الأربعاء 5 أبريل 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأربعاء، طقسًا متقلبًا مع رياح نشطة أحيانًا، مع حدوث تذبذب في درجات الحرارة.

رأس اجدير حتى سرت- سهل الجفارة- جبل نفوسة:

- حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحيانًا مع احتمال سقوط أمطار بداية من مساء الجمعة.

- الرياح: جنوبية شرقية فشمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط مساء اليوم.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 21 و26 درجة، وتنخفض مساء اليوم.

الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد:

- حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر مساء غدٍ.

- الرياح: جنوبية شرقية معتدلة السرعة على الخليج وسهل بنغازي وتكون غربية على الجبل الأخضر تتحول تدريجيًا، غدًا، إلى شمالية غربية نشطة السرعة على أغلب المناطق.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 17 و24 درجة، تصل ظهر غد على الخليج إلى 30 درجة، وتنخفض مساء غد.

الجفرة- سبها- غات- غدامس- الحمادة:

- حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر مساء الجمعة على غدامس مع فرصة سقوط أمطار.

- الرياح: جنوبية فجنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة غدًا؛ ما يتسبب في إثارة الأتربة والرمال.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 30 و35 درجة، وتنخفض تدريجياً، غدًا على غدامس، الحمادة والجفرة.