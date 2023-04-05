حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الأربعاء 5 أبريل 2023)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأربعاء، طقسًا متقلبًا مع رياح نشطة أحيانًا، مع حدوث تذبذب في درجات الحرارة.
رأس اجدير حتى سرت- سهل الجفارة- جبل نفوسة:
- حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحيانًا مع احتمال سقوط أمطار بداية من مساء الجمعة.
- الرياح: جنوبية شرقية فشمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط مساء اليوم.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 21 و26 درجة، وتنخفض مساء اليوم.
الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد:
- حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر مساء غدٍ.
- الرياح: جنوبية شرقية معتدلة السرعة على الخليج وسهل بنغازي وتكون غربية على الجبل الأخضر تتحول تدريجيًا، غدًا، إلى شمالية غربية نشطة السرعة على أغلب المناطق.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 17 و24 درجة، تصل ظهر غد على الخليج إلى 30 درجة، وتنخفض مساء غد.
الجفرة- سبها- غات- غدامس- الحمادة:
- حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر مساء الجمعة على غدامس مع فرصة سقوط أمطار.
- الرياح: جنوبية فجنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة غدًا؛ ما يتسبب في إثارة الأتربة والرمال.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 30 و35 درجة، وتنخفض تدريجياً، غدًا على غدامس، الحمادة والجفرة.
الواحات- السرير- تازربو- الكفرة:
- حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب العالية.
الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول، غدًا، إلى جنوبية شرقية فجنوبية نشطة؛ ما يتسبب في إثارة الأتربة والرمال.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 28 و31 درجة، وترتفع غدًا.
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