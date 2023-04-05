خليفة الدغاري يبحث مع قنصل اليونان التعاون في الزراعة والصيد وترميم الآثار

القاهرة - بوابة الوسط

بحث عضو مجلس النواب عن بلدية الساحل خليفة الدغاري مع قنصل اليونان في مدينة بنغازي ستافروس فينيزيلويس الاستفادة من خبرات بلاده في الزراعة والصيد البحري وترميم الآثار وبرامج تدريب الشباب.

وتناول اللقاء، أمس الثلاثاء، سبل تسهيل التبادل التجاري بين منطقة الجبل الأخضر واليونان نظرًا للقرب الجغرافي والعلاقات التاريخية المشتركة؛ حيث عبر الدغاري عن تفاؤله بأن ليبيا تتجه نحو مزيد من الاستقرار، ما يفتح فرص التعاون التجاري مع دول الجوار في مختلف المجالات، حسب ما جاء على صفحة الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق بموقع «فيسبوك».

اللقاء تطرق إلى التعاون في المجال السياحي

وعبر عضو لجنة التخطيط والمالية بمجلس النواب عن حرصه على تشجيع رجال الأعمال اليونانيين للاستثمار في بلدية الساحل بالنظر للإمكانات المتميزة للمنطقة وخاصة في المجال السياحي.

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من جانبه، أكد القنصل اليوناني حرصه على تسهيل زيارات رجال الأعمال من الجانبين، والتعريف بفرص الاستثمار في ليبيا بالنظر للفرص الكثيرة والمتنوعة المتاحة بها.