السوق الرسمية: انخفاض الدولار وارتفاع اليورو والإسترليني

القاهرة - بوابة الوسط

تباينت أسعار أبرز العملات الدولية المتداولة في السوق الرسمية مقابل الدينار، اليوم الأربعاء، مقارنة بتعاملات أمس الثلاثاء.

وانخفض متوسط سعر الدولار إلى 4.75 دينار مقابل 4.77 دينار أمس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

في حين ارتفع سعر اليورو إلى 5.21 دينار مقابل 5.19 دينار أمس، والجنيه الإسترليني إلى 5.94 دينار مقابل 5.92 دينار أمس.

أسعار العملات العربية مقابل الدينار الليبي

وعلى صعيد العملات العربية، تراجع سعر الريال السعودي إلى 1.26 دينار مقابل 1.27 دينار أمس، بينما زاد سعر الدينار التونسي إلى 1.56 دينار مقابل 1.55 دينار أمس، وثبت الدرهم الإماراتي عند 1.29 دينار.

ولم يطرأ تغيير على سعر اليوان الصيني الذي سجل 0.69 دينار، وسعر الليرة التركية الذي سجل 0.24 دينار.