شاهد في «اقتصاد بلس»: «رغيف رمضان» أصبح عبئًا على المقدرة الشرائية

القاهرة - بوابة الوسط

سلَّطت الحلقة الجديدة من برنامج «اقتصاد بلس» على قناة «الوسط» (WTV)، اليوم الثلاثاء، الضوء على أسعار رغيف الخبز الذي أصبح عبئًا على المقدرة الشرائية، لا سيما خلال شهر رمضان، مع موجة الغلاء التي طالت أغلب السلع الأساسية.

والأحد الماضي، اتفق أعضاء غرفة الطوارئ لمتابعة توفُّر السلع الأساسية، على مقترح بشكل عاجل يجري تقديمه إلى وزير الاقتصاد والتجارة لإصدار قرار بشأن تحديد الأسعار للسلع المهمة، حتى تتولى الجهات الضبطية تنفيذه ومنع التلاعب في الأسعار.

وتطرق البرنامج إلى الارتفاع الطفيف المتواصل في إنتاج النفط الليبي، الذي بلغ مليونًا و220 ألف برميل خلال الساعات الـ24 الماضية، محققًا زيادة بنحو 5 آلاف برميل، مقارنة بإحصائية، أمس الإثنين، التي بلغت مليونًا و215 ألف برميل.

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

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