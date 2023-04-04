حكومة باشاغا تطلق مشروع «تنمية وطن» بقيمة 1.5 مليار دينار

القاهرة - بوابة الوسط

أطلق رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، اليوم الثلاثاء، مشروعًا تحت مسمى «تنمية وطن» لكافة البلديات بقيمة إجمالية مليار ونصف المليار دينار ليبي.

وقال باشاغا، في مؤتمر صحفي مساء اليوم، إن حكومته قامت بتشكيل 3 لجان للأزمة في الشرق والغرب والجنوب؛ حيث جرى تخصيص 250 مليون دينار للغرب لمعالجة الصحة والبني التحتية وغيرهما.

- مجلس النواب يصوت على استدعاء حكومة باشاغا بشأن الحسابات الختامية لمصروفات العام 2022

وأضاف أنه جرى تخصيص 150 مليون دينار للمنطقة الشرقية، للمساعدة في حل عدد من المختنقات المستعجلة، ومنحت لجنة الأزمة في الجنوب 75 مليون دينار لمعالجة المشاكل نفسها، بالإضافة إلى رصد 100 مليون دينار لتوفير أدوية لمرضى الأورام والأمراض المزمنة.

وأكد صرف مبلغ 215 مليونًا و835 ألف دينار لغرفة الطوارئ في بنغازي، مشددًا على أن حكومته وزَّعت الميزانيات في كل ربوع ليبيا دون استثناء باتجاه تفعيل اللامركزية وتحقيق العدل والإنصاف لكل الليبيين.

باشاغا: تخصيص الميزانية دون النظر للاعتبارات السياسية

وتابع: «سيجري تخصيص الميزانية وفقًا لعدد السكان دون النظر للاعتبارات السياسية أو مناطق الحكومة الموازية.. السلطات الحكومية احتكرت لسنوات طويلة ميزانية الدولة وأموال الليبيين الواردة من عائدات النفط وعمدت على تقويض الإدارة المحلية، مما سلط المركزية أكثر وجعل مدنًا تعاني من التهميش وتوقف الخدمات والتنمية».

وأردف: «حكومتنا ستشرع في إعداد قانون المحافظات لتسليمه لمجلس النواب في الأيام المقبلة، كما ستفعل قانون الإدارة المحلية وتوزيع الإيرادات على البلديات دون تهميش».