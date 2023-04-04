إزالة مبانٍ مخالفة مستغلة لتسكين عمالة وافدة ببلدية حي الأندلس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن المجلس البلدي حي الأندلس، إزالة مبانٍ مخالفة داخل نطاق البلدية مستغلة لتسكين عمالة وافدة دون إجراءات قانونية، وفق ما نشره عبر صفحته على «فيسبوك».

وأوضح المجلس البلدي أن هذه الخطوة التي جرى تنفيذها أمس الإثنين، جاءت بعد تعدد الشكاوى المقدمة للبلدية «بخصوص الاعتداء على أملاك الدولة واستعمالها في تسكين العمالة الوافدة ودون إجراءات قانونية».

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وقال المجلس البلدي إن عملية إزالة المباني المخالفة نفذتها شركة الأشغال العامة بإشراف لجنة الشؤون الأمنية المشكلة من البلدية وجهاز الأمن العام وفرع الجوازات والجنسية حي الأندلس.

وأشار المجلس البلدي حي الأندلس إلى أن «هذه المباني المخالفة أصبحت أوكارًا بين الأحياء السكنية»، حاثًا كافة المواطنين بالبلدية على «التعاون من أجل المصلحة العامة بالإبلاغ عن أي أماكن غير قانونية تستغل للإيجارات لأفراد مقيمين بصورة غير شرعية».

إزالة مبانٍ مخالفة مستغلة لتسكين عمالة وافدة دون إجراءات قانونية في حي الأندلس. (بلدية حي الأندلس)

إزالة مبانٍ مخالفة مستغلة لتسكين عمالة وافدة دون إجراءات قانونية في حي الأندلس. (بلدية حي الأندلس)