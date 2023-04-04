شاهد في «هنا ليبيا»: أجواء مدينة أجدابيا الرمضانية

القاهرة - بوابة الوسط

يواصل برنامج «هنا ليبيا» على قناة «الوسط» (WTV)، رصد أجواء شهر رمضان في المناطق الليبية، من بينها طقوس مدينة أجدابيا الرمضانية، ويوم جادو ضمن فعاليات ليالي المدينة القديمة بطرابلس.

وتطرق البرنامج إلى الأمسيات الرمضانية ضمن فعاليات ليالي المدينة القديمة بالعاصمة طرابلس، بالإضافة إلى حملة أهل الخير لصالح مؤسسة الإصلاح والتأهيل الجفرة، والحلويات الشعبية التي تُزيِّن المائدة الرمضانية بمدينة أجدابيا.

وتنقلت كاميرا البرنامج في العديد من المدن والمناطق الليبية منذ بداية شهر رمضان المبارك، لرصد الأجواء الخاصة بكل منطقة، والفعاليات الرمضانية.

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

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