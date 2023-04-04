ضبط 6 أشخاص متهمين بسرقة مخزن أدوية زراعية في قصر بن غشير

القاهرة - بوابة الوسط

تمكن أعضاء التحريات التابعون لمركز شرطة غرب بن غشير من إلقاء القبض على 6 أشخاص متهمين بسرقة مخزن أدوية زراعية مملوك لأحد المواطنين في المنطقة، حسب وزارة الداخلية.

وقالت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء، إن مركز شرطة غرب بن غشير تلقى بلاغا من أحد المواطنين بشأن تعرض مخزن أدوية زراعية يملكه للسرقة.

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وأضافت الوزارة أنه جرى تكليف أعضاء التحري التابعين للمركز بالبحث والتحري عن الواقعة، وتمكنوا من ضبط متهم في هذه الواقعة، تبين أنه وافد ويدعى «ع. م .ج. أ»؛ وبالاستدلال معه اعترف بارتكابه واقعة السرقة رفقة خمسة أشخاص آخرين.

إحالة المتهمين إلى النيابة العامة

وأكدت وزارة الداخلية ضبط بقية المتهمين الخمسة الذين تبين أنهم ليبيون وهم كل من «ح. ب. خ» و«م.ر.أ» و«اأش. ج» و«أ.ع.ع»، و«أ.ع .ع».

كما أكدت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية كافة حيال المتهمين وإحالتهم إلى النيابة العامة تحت القضية رقم «2023.93م مركز شرطة غرب قصر بن غشير».