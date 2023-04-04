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نورلاند: لا نريد عملية انتخابية تزيد عدم الاستقرار وهوية المرشحين يجب حلها

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 04 أبريل 2023, 05:54 مساء
نورلاند: لا نريد عملية انتخابية تزيد عدم الاستقرار وهوية المرشحين يجب حلها
المبعوث الأميركي الخاص لدى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند. (أرشيفية: الإنترنت)
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أكد المبعوث الأميركي الخاص لدى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند، أنه «لا يريد أي عملية انتخابية تزيد من عدم الاستقرار» في ليبيا، مشددا على ضرورة حسم الجدل القائم حول هوية المرشحين للانتخابات الرئاسية.

وجدد نورلاند في مقابلة مع قناة «العربية الحدث» الإخبارية السعودية، اليوم الإثنين، التأكيد على دعم الولايات المتحدة جهود الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا عبدالله باتيلي للتوصل إلى الانتخابات خلال العام 2023.

نورلاند: على الليبيين حسم موقفهم من الشخصيات الجدلية في الانتخابات
وقال نورلاند إن «هوية المرشحين للانتخابات الرئاسية يجب حلها لأنها تسببت سابقا في تأجيل الانتخابات»، لافتا إلى أن عديدا من المرشحين «يعتبرون شخصيات جدلية، وعلى الليبيين حسم موقفهم منها».

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وتابع: «لا نريد عملية انتخابية تزيد عدم الاستقرار، ويجب الاتفاق على طريقة إدارتها»، منوها إلى أنه «لا يمكن لمن يريد أن يترشح للانتخابات أن يكون جزءا من الإشراف عليها».

نورلاند: الاتفاق السياسي من العناصر الأساسية لإجراء انتخابات
وأكد نورلاند خلال حديثه على أن «الاتفاق السياسي من العناصر الأساسية لإجراء انتخابات»، مضيفا أنه يتعين إحراز تقدم في ملف إخراج المرتزقة من ليبيا لدعم هذا الملف.

وبشأن عودة السفارة الأميركية للعمل من ليبيا، قال نورلاند إن «فتح سفارتنا في ليبيا مرتبط بالوضع الأمني».

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