العابد يطالب مدير مركز ضمان الجودة باستكمال إجراءات جدول المرتبات الموحد

القاهرة - بوابة الوسط

طالب وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة علي العابد، مدير مركز ضمان الجودة والمعايرة المهنية فتحي الحباسي، بضرورة الإسراع في الإجراءات الخاصة بجدول المرتبات الموحد لموظفي المركز.

والتقى العابد في مكتبه بديوان وزارة العمل والتأهيل بطرابلس، مدير مركز ضمان الجودة والمعايرة المهنية فتحي الحباسي، لمتابعة سير العمل في المركز، والاطلاع على الخطة التشغيلية للمركز للعام 2023، التي تهدف إلى تنظيم وتحقيق أهداف المركز وتحسين أدائه، بالإضافة إلى متابعة ملف توحيد مرتبات موظفي المركز وفق الجدول الموحد، وفق ما نشرته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

الإجراءات الخاصة بملف توحيد المرتبات

وأكد العابد خلال اللقاء أهمية الإسراع في عملية استكمال الإجراءات الخاصة بملف توحيد المرتبات لموظفي مركز ضمان الجودة والمعايير المهنية ومعالجة العراقيل بالخصوص، وأصدر تعليماته لمدير المركز بالتواصل والتنسيق مع إدارة الشؤون الإدارية والمالية بديوان الوزارة لإكمال كل الإجراءات لتنفيذ جدول المرتبات الموحد لموظفي المركز.

- تدشين برنامج الدورات التدريبية للباحثين عن العمل في مصراتة وتاورغاء

- العابد يبحث البرامج التدريبية للباحثين عن العمل في بنغازي

- العابد يبحث مع وكيل «العمل» الفلسطينية تبادل الخبرات

وأضافت وزارة العمل والتأهيل أن العابد اطلع خلال اللقاء على مدى جاهزية منظومة الجودة والاعتماد بالمركز، التي تهدف إلى اعتماد المؤسسات والمدربين، ومنوهة إلى أنه ستخصص كذلك نافذة لمكاتب العمل والتأهيل من أجل متابعة ومراقبة جودة التدريب والاعتمادات في نطاق كل بلدية، مثنيا على المجهودات التي يبذلها كل الموظفين والقائمين على المركز.