تاياني: ندعم جهود المبعوث الأممي.. وإيطاليا تتحدث للجميع في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، اليوم الثلاثاء، دعم بلاده لجهود مبعوث الأمم المتحدة لدى ليبيا، عبدالله باتيلي، حتى يمكن إجراء الانتخابات في ليبيا، حسبما ذكرت وكالة «نوفا» الإيطالية للأنباء.

وقال تاياني، في مؤتمر صحفي بجمعية الصحافة الأجنبية في إيطاليا، إن إيطاليا «تدعم جهود مبعوث الأمم المتحدة لدى ليبيا، عبدالله باتيلي، حتى يمكن إجراء الانتخابات في البلاد في أسرع وقت ممكن وتكون لها حكومة مستقرة»، مؤكدا أن إيطاليا «تتحدث مع الجميع» في ليبيا، حتى مع قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، «الذي يسيطر في الواقع على جزء كبير من شرق البلاد».

زوارق إيطالية لخفر السواحل الليبي

وتابع: «نقدم زوارق دورية لخفر السواحل، بتمويل من الاتحاد الأوروبي، لمواجهة مغادرة المهاجرين والهجرة غير الشرعية». وأضاف: «توصلنا أيضا إلى اتفاقيات في مجال الطاقة ونعمل بشكل مكثف مع جميع الأشخاص الذين يعملون في هذا البلد المنقسم بشدة».

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وفي 28 يناير الماضي، زارت رئيسة الحكومة الإيطالية، جورجيا ميلوني، العاصمة طرابلس، حيث عقدت مباحاثات مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة. ووصفت ميلوني الزيارة بـ«المهمة الإيجابية»، مشيرة إلى التوقيع على «اتفاقات مهمة» بشأن التعاون والطاقة ومكافحة الهجرة غير الشرعية، كما وعد تاياني بتسليم زورقين جديدين إلى حرس السواحل الليبي يضافان لعدد من الزوارق الإيطالية المسلمة خلال الفترة الأخيرة.