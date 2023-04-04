لجنة حكومية تبحث إمكانية نقل المحكومين بالخارج لاستكمال عقوباتهم في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

بحثت اللجنة الدائمة لمتابعة أحوال السجناء الليبيين بالخارج، اليوم الثلاثاء، إمكانية نقل المحكومين منهم لاستكمال باقي العقوبات المحكومين بها في ليبيا.

السجناء الليبيون بالخارج

وترأست وزيرة العدل حليمة إبراهيم عبدالرحمن أعمال اللجنة التي أعيد تشكيلها بموجب قرار حكومة الوحدة الوطنية رقم (445/2022)، بديوان وزارة العدل، حسب بيان صادر عن الوزارة.

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واستعرض الاجتماع أحوال وقضايا السجناء الليبيين في الخارج من موقوفين ومحكومين، وإمكانية نقل المحكومين منهم لاستكمال باقي العقوبات المحكومين بها في ليبيا.