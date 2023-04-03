«الأرصاد» يحذر من رياح قوية على طول الساحل

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح نشطة إلى قوية، تتراوح سرعتها بين 25 و35 عقدة على طول الساحل.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن مركز الأرصاد اليوم الإثنين، أن ارتفاع سيتراوح بين 3.00 و4.25 متر.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

- تتكاثر السحب من حين إلى آخر مع سقوط أمطار خفيفة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية.

- الرياح غربية إلى شمالية غربية سرعتها بين 10 و35 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 1.00 و4.25 متر.

- البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب ويكون مساء الغد خفيف الموج.

- درجة الحرارة تسجل 18 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة إلى متوسطة بسبب اضطراب البحر.