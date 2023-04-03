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بدء إنشاء محطة طاقة شمسية في السدادة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 03 أبريل 2023, 11:04 صباحا
بدء إنشاء محطة طاقة شمسية في السدادة
بدء أعمال بناء محطة للطاقة الشمسية في السدادة، 2 أبريل 2023، (حكومة الوحدة)
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أعلنت الشركة العامة للكهرباء بدء تنفيذ محطة للطاقة الشمسية بمنطقة السدادة الواقعة إلى الغرب من أبوقرين.

وتوقعت الشركة أن يصل إنتاجها إلى 500 ميغاوات في اليوم، حيث سيجرى ربطها فيما بعد بالشبكة العامة للكهرباء، حسب بيان حكومة الوحدة الوطنية الموقتة على صفحتها بموقع «فيسبوك»، أمس الأحد.

اتفاق لإنشاء مجمع طاقة شمسية لتوليد الكهرباء
وفي أكتوبر الماضي، أشرف رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة على توقيع اتفاق لإنشاء مجمع طاقة شمسية لتوليد الكهرباء بطاقة 25 ألف ميغاوات.

ووقع الاتفاق بين المنطقة الاقتصادية الخاصة (توبيكات)، وشركة «كريب قروب» المتخصصة في الطاقة المتجددة، وبموجبه تقوم الشركة بتصميم وهندسة وإنشاء وتشغيل منشأة طاقة شمسية كهروضوئية لتوليد الكهرباء.

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وقالت الحكومة إن الشركة ستتولى جميع التكاليف الاستثمارية للمشروع، الذي سيضم مجمعا، وسيمول من خارج موازنة الدولة، مشيرة إلى أن الهدف منه الاكتفاء الذاتي من الكهرباء وسد العجز وكذلك تصدير الفائض إلى الخارج.

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