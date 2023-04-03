حالة الطقس في ليبيا (الإثنين 3 أبريل 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تعرض معظم مناطق الشمال إلى طقس متقلب مصحوب برياح نشطة وانخفاض في درجات الحرارة.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز اليوم الإثنين، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 17 و33 درجة مئوية في جميع المناطق.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

تتكاثر السحب من حين إلى آخر، يتخللها أحيانا سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على بعض المناطق الساحلية، والرياح غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة إلى قوية أحيانا، تصل سرعتها اليوم 60 إلى كيلومترا في الساعة مثيرة للأتربة والغبار؛ مما يتسبب في هبوط الرؤية الأفقية، تتحول يوم الأربعاء إلى جنوبية شرقية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 17 و22 درجة مئوية، وتسجل زيادة يوم الأربعاء.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد

تتكاثر السحب من حين إلى آخر مع احتمال سقوط أمطار متفرقة خصوصا على الجبل الأخضر، والرياح غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار مما يتسبب في هبوط الرؤية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 17 و24 درجة مئوية وتكون مرتفعة اليوم على طبرق حيث تصل إلى 28 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، وتكون يوم الغد متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 23 و29 درجة مئوية وتسجل زيادة بداية من يوم الأربعاء.