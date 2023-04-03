  • Alwasat News
Atwasat

حالة الطقس في ليبيا (الإثنين 3 أبريل 2023)

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 03 أبريل 2023, 10:36 صباحا
حالة الطقس في ليبيا (الإثنين 3 أبريل 2023)
سماء صافية، (تعبيرية: بوابة الوسط)
alwasat radio

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تعرض معظم مناطق الشمال إلى طقس متقلب مصحوب برياح نشطة وانخفاض في درجات الحرارة.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز اليوم الإثنين، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 17 و33 درجة مئوية في جميع المناطق.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
تتكاثر السحب من حين إلى آخر، يتخللها أحيانا سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على بعض المناطق الساحلية، والرياح غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة إلى قوية أحيانا، تصل سرعتها اليوم 60 إلى كيلومترا في الساعة مثيرة للأتربة والغبار؛ مما يتسبب في هبوط الرؤية الأفقية، تتحول يوم الأربعاء إلى جنوبية شرقية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 17 و22 درجة مئوية، وتسجل زيادة يوم الأربعاء.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد
تتكاثر السحب من حين إلى آخر مع احتمال سقوط أمطار متفرقة خصوصا على الجبل الأخضر، والرياح غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار مما يتسبب في هبوط الرؤية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 17 و24 درجة مئوية وتكون مرتفعة اليوم على طبرق حيث تصل إلى 28 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء صافية والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، وتكون يوم الغد متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 23 و29 درجة مئوية وتسجل زيادة بداية من يوم الأربعاء.

الواحات - السرير - تازربو - الكفرة
السماء صافية والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا مما يتسبب في إثارة الأتربة والرمال تتحول غدا إلى شمالية شرقية فشمالية غربية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 31 و33 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا غدا على معظم المناطق.

حالة الطقس في ليبيا (الإثنين 3 أبريل 2023)
حالة الطقس في ليبيا (الإثنين 3 أبريل 2023)
حالة الطقس في ليبيا (الإثنين 3 أبريل 2023)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

توقعات بارتفاع أسعار النفط عالميًا بعد «مفاجأة الأحد»

توقعات بارتفاع أسعار النفط عالميًا بعد «مفاجأة الأحد»
رسميا.. إقالة غراهام بوتر من منصبه كمدرب لتشيلسي

رسميا.. إقالة غراهام بوتر من منصبه كمدرب لتشيلسي
بـ«هاتريك» في 7 دقائق.. بنزيما يقود الريال لتخطي بلد الوليد

بـ«هاتريك» في 7 دقائق.. بنزيما يقود الريال لتخطي بلد الوليد
بـ«هاتريك» في 7 دقائق.. بنزيما يقود الريال لتخطي بلد الوليد

بـ«هاتريك» في 7 دقائق.. بنزيما يقود الريال لتخطي بلد الوليد
السعودية والإمارات تقودان خفضًا منسقًا لإنتاج النفط بدءًا من مايو

السعودية والإمارات تقودان خفضًا منسقًا لإنتاج النفط بدءًا من مايو
6 أندية ترفض تأجيل انطلاق الدوري

6 أندية ترفض تأجيل انطلاق الدوري
الجرح النرجسي ومعاداة الحداثة

الجرح النرجسي ومعاداة الحداثة
الحزب الحاكم في جنوب إفريقيا يرسل وفدا إلى روسيا لمناقشة «إعادة ضبط النظام العالمي»

الحزب الحاكم في جنوب إفريقيا يرسل وفدا إلى روسيا لمناقشة «إعادة ضبط النظام ...
نقل الفنان عبدالنبي المغربي للعلاج في جمهورية مصر

نقل الفنان عبدالنبي المغربي للعلاج في جمهورية مصر
فيروس «ماربورغ».. الإمارات تدعو مواطنيها لتجنب السفر إلى تنزانيا وغينيا

فيروس «ماربورغ».. الإمارات تدعو مواطنيها لتجنب السفر إلى تنزانيا وغينيا
أسرع تدهور للأنهر الجليدية بالنمسا منذ 132 عاما

أسرع تدهور للأنهر الجليدية بالنمسا منذ 132 عاما
غوارديولا: جوليان ألفاريز لاعب استثنائي

غوارديولا: جوليان ألفاريز لاعب استثنائي
«نساء الجزائر» أغلى لوحاته .. بابلو بيكاسو عملاق مزادات الفن

«نساء الجزائر» أغلى لوحاته .. بابلو بيكاسو عملاق مزادات الفن
لجنة المسابقات تؤجل الدوري الممتاز إلى ما بعد عيد الفطر

لجنة المسابقات تؤجل الدوري الممتاز إلى ما بعد عيد الفطر
شاهد: ثمانية قتلى في إعصار وعواصف تضرب الولايات المتحدة

شاهد: ثمانية قتلى في إعصار وعواصف تضرب الولايات المتحدة
أنشيلوتي يرحب بتدريب منتخب البرازيل مع احترام ريال مدريد

أنشيلوتي يرحب بتدريب منتخب البرازيل مع احترام ريال مدريد
«ما وراء التاريخ»: الطريق من خليج البمبة إلى راس الهلال

«ما وراء التاريخ»: الطريق من خليج البمبة إلى راس الهلال
خلونا نحلموا 4 (حـ6): استغلال المياه

خلونا نحلموا 4 (حـ6): استغلال المياه
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
شاهد في «اقتصاد بلس»: تكثيف حملات التفتيش على الأسواق التجارية خلال رمضان
شاهد في «اقتصاد بلس»: تكثيف حملات التفتيش على الأسواق التجارية ...
شاهد.. جهود النيابة العامة في التصدي لظاهرة تهريب الآثار
شاهد.. جهود النيابة العامة في التصدي لظاهرة تهريب الآثار
منذ انطلاقها.. «إيريني» اعترضت 150 مدرعة عسكرية متجهة إلى ليبيا
منذ انطلاقها.. «إيريني» اعترضت 150 مدرعة عسكرية متجهة إلى ليبيا
فتح باب الترشح للانتخابات المحلية في 5 بلديات
فتح باب الترشح للانتخابات المحلية في 5 بلديات
سكان طرابلس يشعرون بهزة أرضية.. و«رؤية لعلوم الفضاء» لا تنفي ولا تؤكد
سكان طرابلس يشعرون بهزة أرضية.. و«رؤية لعلوم الفضاء» لا تنفي ولا ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
عالم الزلازل الهولندي المثير للجدل يضع ليبيا ضمن دائرة توقعاته.. ماذا تضمنت؟
عالم الزلازل الهولندي المثير للجدل يضع ليبيا ضمن دائرة ......
قيس سعيد: تونس لم تحصل إلا على الفتات من حقل البوري.. والنية كانت تقاسمه مع ليبيا
قيس سعيد: تونس لم تحصل إلا على الفتات من حقل البوري.. والنية......
القيادة العامة: براميل اليورانيوم وجدت بمنطقة تبعد 5 كيلو مترات عن مستودعها في اتجاه الحدود التشادية
القيادة العامة: براميل اليورانيوم وجدت بمنطقة تبعد 5 كيلو ......
«الخدمات العامة» تواصل أعمال فتح مسار الطريق الدائري الثالث بمنطقة الهضبة البدري
«الخدمات العامة» تواصل أعمال فتح مسار الطريق الدائري الثالث ......
ضبط «أمرد» في طرابلس.. خطف مواطنا وحلق شعره
ضبط «أمرد» في طرابلس.. خطف مواطنا وحلق شعره...
المزيد
«الأرصاد» يحذر من رياح قوية على طول الساحل
«الأرصاد» يحذر من رياح قوية على طول الساحل...
بدء إنشاء محطة طاقة شمسية في السدادة
بدء إنشاء محطة طاقة شمسية في السدادة...
حالة الطقس في ليبيا (الإثنين 3 أبريل 2023)
حالة الطقس في ليبيا (الإثنين 3 أبريل 2023)...
سكان طرابلس يشعرون بهزة أرضية.. و«رؤية لعلوم الفضاء» لا تنفي ولا تؤكد
سكان طرابلس يشعرون بهزة أرضية.. و«رؤية لعلوم الفضاء» لا تنفي......
فتح باب الترشح للانتخابات المحلية في 5 بلديات
فتح باب الترشح للانتخابات المحلية في 5 بلديات...
المزيد