سكان طرابلس يشعرون بهزة أرضية.. و«رؤية لعلوم الفضاء» لا تنفي ولا تؤكد

القاهرة - بوابة الوسط

قال سكان في طرابلس لـ«بوابة الوسط» إنهم شعروا بهزة أرضية خفيفة في نحو الساعة الثانية و15 دقيقة من صباح اليوم الإثنين، وتداولت صفحات ومواقع إعلامية أنباء عن وقوع الهزة الخفيفة في بعض مناطق ليبيا نقلا عن مؤسسة رؤية لعلوم الفضاء وتطبيقاته.

في حين أوضحت المؤسسة أنها تلقت رسائل واتصالات لشهادات تفيد بالشعور بهزة أرضية في بعض مناطق غرب ليبيا، لكنها أكدت عدم رصد أي هزّة أرضية في المراصد العالمية المعتمدة، ولا توجد أي تفاصيل حول وقوع أي هزّة أرضية في ليبيا.

«رؤية»: لا نؤكد ولا ننفي وجود هزة

وأضافت مؤسسة رؤية في بيان على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أنه «بعد ما تناقلت بعض الصفحات أن مؤسسة رؤية لعلوم الفضاء وتطبيقاته تؤكد وجود هزّة أرضية -وهذا لم يحدث لأننا لم نؤكد- قمنا بحذف المنشور لتفادي أي سوء فهم».

وقالت «لأنّ المصداقية والأمانة العلمية هي من أساسات عمل المؤسسة، فإن مؤسسة رؤية لا تؤكد ولا تنفي وجود أي هزّة أرضية إلا بناءً على بيانات المراصد العالمية الموثوقة، التي لم تسجل أي هزّة أرضية في ليبيا حتى الآن».

وعالميا أفاد المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل بقوع هزة أرضية جنوب اليونان عصر أمس الأحد (الساعة الثانية و49 دقيقة بالتوقيت العالمي «UTC»)، (4:49 بتوقيت ليبيا)، بلغت قوة الزلزال 3.2 درجة على مؤشر ريختر، ومركزه على عمق عشرة كيلومترات.